La primera banda tributo a U2 en nuestro país, 4U, brindará un cálido show en homenaje a la reconocida agrupación irlandesa este sábado 15 de octubre, a las 9:00 p. m. en Cocodrilo Verde.

En el repertorio no faltarán éxitos inolvidables como “Beautiful Dy”, “With or Without You”, “One”; entre otros temas que forman parte de su discografía “The Joshua Tree” y “Achtung Baby”.

“Nos gusta tocar en Cocodrilo Verde, la vibra del local y del público es algo inigualable”, comentó Charlie Vernal; guitarrista de la banda peruana, que quien junto al vocalista Enrique Tataje, el baterista Matt Varela y el bajista Edgar Díaz, han recorrido algunos países de Sudamérica como Argentina y Chile llevando la música de los rockeros irlandeses.

Además, Vernal declaró que, junto a sus colegas, preparan un homenaje sincero en todos los aspectos artísticos y musicales, y se esmeran en presentar shows que puedan hacer justicia a una de las bandas más reconocidas de los años 90.

“Para este show hemos preparado un setlist muy especial que definitivamente no dejará a ningún asistente indiferente, habrá canciones no solo del “Achtung Baby” y del “The Joshua Tree”, sino también de discos más recientes como “Songs of Innocence” y del “Songs of Experience”, porque nos gusta mantener el material fresco y con sorpresas”, finalizó.

La cita será este sábado 15 de octubre en Cocodrilo Verde (Francisco Paula de Camino 226 Miraflores) a las 9:00 pm. Las entradas tienen un costo de S/30 soles en preventa y s/ 40 el mismo día del evento. Estas se pueden adquirir en la entrada del local y también llamando al número: 978 251 754.