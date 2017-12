Uchpa: "Hemos aguantado la burla de otros músicos"

Hasta hace poco más de una semana, la única conexión que tenía Fredy Ortiz con Argentina era su gusto por la música de Pappo Napolitano y un viaje a Buenos Aires que hizo para visitar la tumba del rockero en el cementerio de la Chacarita en el 2007. "También estuve en su casa, incluso hablé con su técnico de motos", dice el músico. Al compartir este recuerdo, el vocalista de Uchpa celebra la designación de su grupo como uno de los animadores del Cosquín Rock que se realizará a inicios del 2018 en Córdoba. "Para mí, que vengo de la chacra y el campo, es especial tocar en la tierra de un músico como Pappo", sostiene Ortiz sin ocultar su emoción.

A su lado, el guitarrista Marcos Maizel (ambos son los pilares de Uchpa) se anuncia subversivo. Menciona la palabra revancha. El propio José Palazzo, organizador del festival que debutó con éxito en Lima en octubre pasado, los solicitó para su fiesta rockera. No es poca cosa. "A un argentino no lo vas a florear con el rock", afirma Maizel, y advierte que sus palabras pueden estar influenciadas por la pasión del momento. "Son tantos años de aguantar cuestionamientos y burlas de parte de otros músicos. 'Te estás desperdiciando haciendo rock en quechua', me decían. '¿Por qué no haces también rock en aimara o azteca?'". En Lima, los grandes festivales los ignoran; en provincia los quieren. Ahora los acogen en el extranjero.

—Disco a la vista—

Uchpa tiene casi listo "Rock Inka", su nuevo álbum, del cual ya se puede escuchar en redes la canción "Danzaq". "El show de lanzamiento será en quincena de marzo en el teatro Mario Vargas Llosa", adelanta Maizel.

Antes del concierto, el disco estará disponible en plataformas digitales. Esto a mediados de febrero, coincidiendo con la que será la primera presentación de Uchpa en tierras argentinas. Como para que el quechua suene aún más fuerte sobre el escenario.