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Arnold Wismann, cantante de country pop peruano, consolida su propuesta desde la selva central, donde el género persiste entre tradición familiar y una escena aún en formación. (Foto: Difusión)
Arnold Wismann, cantante de country pop peruano, consolida su propuesta desde la selva central, donde el género persiste entre tradición familiar y una escena aún en formación. (Foto: Difusión)
Por Ángel Navarro Quevedo

Arnold Wismann creció escuchando country antes de saber que eso tenía un nombre. En San Ramón, al borde del río y lejos de cualquier circuito musical, la música era lo que sonaba en casa: lo que cantaban el abuelo y el padre, lo que acompañaba cumpleaños y tardes largas. No había teoría, tampoco intención de carrera. Había repetición, oído y una forma de entender el mundo.

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