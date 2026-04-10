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Heredero del legado de Luis Alberto Spinetta, Dante Spinetta reflexiona sobre la tecnología, la memoria y la posibilidad de ver a su padre nuevamente sobre un escenario.
Heredero del legado de Luis Alberto Spinetta, Dante Spinetta reflexiona sobre la tecnología, la memoria y la posibilidad de ver a su padre nuevamente sobre un escenario.
Por Ángel Navarro Quevedo

Illya Kuryaki and the Valderramas ya no es una banda en el sentido tradicional. Es, más bien, un acuerdo tácito entre Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur: tocar cuando hay ganas y desaparecer cuando no. No hay fechas fijas de conciertos, ni próximos álbumes, mucho menos un plan a largo plazo bajo una performance. “No somos Ca7riel & Paco Amoroso”, aclara Spinetta, quien se presentó el 28 de marzo en Lima y lanzó su nuevo disco, “Día 3”.

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