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Ex conductora de Zaca TV, Miranda Capurro combina su experiencia frente a cámaras con su interés en el pop urbano y debuta como cantante con "Otra mitad" (Foto: Andrés Guillén)
Ex conductora de Zaca TV, Miranda Capurro combina su experiencia frente a cámaras con su interés en el pop urbano y debuta como cantante con "Otra mitad" (Foto: Andrés Guillén)
Por Ángel Navarro Quevedo

Muchas personas piensan que esto es otorgado, pero les juro que me estoy rompiendo el lomo”, dice Miranda Capurro vía Zoom. Hablarle a una cámara no es algo nuevo para ella: durante años lo hizo desde el teléfono, en videos breves donde narraba su día a día, sus ocurrencias, sus promociones a marcas. Esta vez, sin embargo, la conversación ocurre por otro motivo. La creadora de contenido decidió probar suerte en la música con “Otra mitad”, su primer sencillo.

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