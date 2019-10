A pesar del crecimiento exponencial que vive el K-pop gracias a su internacionalización, el género viene sufriendo duros golpes en los últimos años, tras los fallecimientos abruptos de sus estrellas. Figuras como Jonghyun de SHINee y Sulli de F(x) encontraron en la muerte el fin a la depresión que sufrían a causa del exceso de trabajo y las presiones de la industria para la que trabajaban. Sin embargo, la tragedia no solo ha tocado la puerta de los ‘idols’, sino también ha afectado a su entorno cercano.

Super Junior, una de las agrupaciones masculinas más importantes del K-pop, se topó con la desgracia en varias oportunidades. Probablemente, la más recordada ─y mediática─ fue cuando el líder del grupo, Leeteuk, sufrió la muerte de su padre y sus abuelos el mismo día. Esta tragedia familiar solo fue una de las últimas exposiciones de una problemática que aqueja a la sociedad surcoreana desde hace muchos años.

Para enero de 2014, Leeteuk (Park Jung Soo) tenía 31 años y se encontraba cumpliendo con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Su vida profesional empezaba a tener calma, después de casi una década de éxitos ininterrumpidos con Super Junior. El grupo había lanzado su sexto álbum “Sexy, Free & Single”, había realizado cuatro conciertos solitarios llamados “Super Show” y había debutado en el mercado chino y japonés. No obstante, sus integrantes ya alcanzaban la edad límite para cumplir con su responsabilidad castrense. Es así que el llamado ‘Teukie’ no pudo postergar más su ingreso a la milicia y, en octubre del 2012, se alistó al ejército.

Leeteuk en su ingreso al servicio militar en el 2012. (Foto: Difusión)

Fueron un año y nueve meses de aparente serenidad, en la que el líder de Super Junior disfrutó de un merecido descanso en sus actividades como cantante. Sin embargo, las preocupaciones, en realidad, nunca habían desaparecido de su vida. El joven artista afrontaba desde muy pequeño problemas familiares que lo aquejaban discretamente. A pesar de ser el menor de dos hermanos, tuvo que responsabilizarse por el cuidado de su madre y su hermana, tras la separación de sus padres. Park Yong In y Yoo Sook Young se divorciaron en 1998 y, desde entonces, Leeteuk y su hermana se quedaron al cuidado de su madre.

La relación entre el cantante de K-pop y su padre siempre fue buena, a pesar que el señor Park Yong In vivía en compañía de sus padres y lejos de sus hijos. Visitaba esporádicamente a Leeteuk durante sus actividades con Super Junior, pero los problemas que arrastraba lo impedían de acercarse más a su familia. La gran deuda que lo afligía desde hacía algunos años había causado el embargue de su casa y la imposibilidad de emprender un nuevo negocio. Su padre ─el abuelo de Leeteuk─ había enfermado y fue diagnosticado con demencia. Esto, evidentemente, agobió al señor Park Yong In, quien se vio obligado a cuidar de su padre. No obstante, un año después, su madre también cayó en cama por un cáncer de pulmón. La situación no podía ir a peor.

Leeteuk de Super Junior, junto a su padre y hermana. (Foto: Difusión)

La reclusión de Leeteuk en el servicio militar y la reserva con la que su padre manejó la enfermedad de sus abuelos le impidieron intervenir lo suficiente como hubiera querido. La circunstancia insostenible impulsó al señor Park Yong In a trasladar a sus padres a una casa de convalecencia. Sin embargo, un día antes del traslado, el 6 de enero de 2014, el padre de Leeteuk se arrepintió de su decisión y, en un acto de desesperación, mató a sus padres estrangulándolos. Minutos después, se suicidó ahorcándose de un armario.

Según el Departamento de Policía de Dongjak, fue uno de los primos de Leeteuk quien los alertó de lo sucedido, luego de encontrar la escena del crimen en la casa donde vivían las víctimas. Según el reporte de investigación, los abuelos del cantante de K-pop (Park Hyun Suk y Chun Kyung Tae) fueron hallados acostados en la cama con signos de estrangulamiento, mientras que su padre Park Yong In fue encontrado en el misma habitación colgado del ropero. Cerca a él, la policía descubrió una carta escrita por el padre de Leeteuk que decía: “Tomaré a mis padres e iré al cielo juntos a ellos para vivir bien. Lo siento por mis hijos”. Se confirmaba, entonces, la realización de un homicidio múltiple y un suicidio. Ante este panorama evidente, los investigadores desistieron de realizar una autopsia a los cuerpos.

Park Yong In, padre de Leeteuk. (Foto: Difusión)

Las primeras noticias al respecto hablaban de un accidente automovilístico como la causa de muerte de la familia paterna de Leeteuk, pero con el pasar de las horas, se corroboró la tragedia familiar. El líder de Super Junior aún se encontraba en el servicio militar cuando recibió la noticia. Una vez enterado, se trasladó de inmediato al lugar de los hechos junto a su hermana y madre. La milicia surcoreana le había otorgado cinco días de licencia para participar en las ceremonias póstumas. Como parte de ellas, se realizó el velatorio en el Centro Médico de la Universidad de Corea, al que acudieron no solo los deudos, sino también los amigos cercanos y compañeros de grupo de Leeteuk. Dentro de la cobertura mediática del hecho, se pudo apreciar la presencia de Heechul, Kangin, Eunhyuk, Ryeowook, Donghae, Siwon, Kyuhyun, Shindong y Hangeng de Super Junior.

Tras unos días de luto familiar, Leeteuk regresó al ejército para culminar su servicio militar durante los cinco meses restantes. El 29 de julio de 2014, terminó su periodo de enlistamiento y continuó con sus actividades como cantante de Super Junior. En agosto de ese año, la agrupación surcoreana estrenó su séptimo álbum “MAMACITA” y volvieron a subirse a los escenarios con el “Super Show 6”.

Aunque después de la tragedia ‘Teukie’ lucía devastado, nunca se había pronunciado al respecto hasta dos años después. En una conferencia de prensa en noviembre de 2016, el cantante reveló que la deuda de su padre ascendía a 5 billones de wones (aproximadamente 4 millones de dólares); cuenta que él intentó saldar vendiendo su carro y buscando trabajos alternos. Asimismo, confesó que no guarda rencor hacia su padre por lo sucedido, a pesar que él sufría de depresión cuando afrontó el hecho. “Yo estaba sufriendo de depresión cuando escuché en las noticias que mi padre y mis abuelos habían fallecido. Les estoy contando la historia de mi familia para que sepan que la vida de una celebridad no es lo que parece ya que está llena de desesperación y tristeza como la vida de cualquier persona”, declaró.

Actualmente, cinco años después de la tragedia que enlutó la vida de Leeteuk, este se encuentra mejorado promocionando el noveno álbum de estudio de Super Junior “Time Slip” (2019). Hasta el momento, el grupo de K-pop ha lanzado dos videoclips (“I Think” y “Super Clap”) que, a juzgar por su buen recibimiento, confirmarían que hay ‘SuJu’ para rato, a casi 15 años desde su debut musical.