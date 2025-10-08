Una canción inédita de Mercedes Sosa, una colaboración con Silvio Rodríguez y solo 18 años: Milo J presenta “La vida era más corta”

Escondida entre archivos musicales, una grabación de Mercedes Sosa hecha en los camerinos de un show de Soledad Pastorutti encontró un destino inesperado. Registrada por precaución, esa toma terminó, décadas después, convertida en “Jangadero”: una colaboración póstuma poco común que vuelve a poner en diálogo la voz de la tucumana con la del joven Milo J.

“Es un disco muy personal. Yo estaba en un momento raro de mi vida cuando empecé a escribir canciones que reflejaran esas emociones. Para poder dar con uno mismo a nivel musical y temático, hay que volver a las raíces, al núcleo. Por eso este disco abraza ese lado más oscuro y reflexivo”, confesó el artista durante una round table con El Comercio.

Milo J, uno de los artistas más jóvenes de la música argentina, explora sus raíces y redefine el sonido urbano en su nuevo álbum (Foto: Milo J / Instagram)

El resultado es “La vida era más corta”, tercer álbum en la breve pero intensa discografía de Milo J: un trabajo que consolida a un músico que ya acumula himnos de la escena urbana, presentaciones en diversos países y colaboraciones como la sesión con Bizarrap.

“Quería que el mensaje fuera contundente, que se entienda en una sola escucha. No me interesa la poesía rebuscada, sino decir las cosas de frente —explica Milo J—. Este disco me permitió sacarme etiquetas, no quedarme encerrado en un género”.

Un álbum maestro

El nuevo proyecto de Milo J se erige como un mapa sonoro de la región. “La vida era más corta” no se limita a compilar ritmos folclóricos: es un viaje etnomusical que lo llevó a Santiago del Estero, a peñas, patios y paisajes que se incrustaron en la fibra de sus canciones. De allí emergen guitarras, bombos legüeros y violines del monte que conviven con bandoneones y arreglos de cuerdas, en un delicado equilibrio entre lo popular y lo experimental.

El abanico de colaboraciones potencia esa búsqueda. Silvio Rodríguez aparece en “Luciérnagas” con una interpretación conmovedora que enlaza la trova cubana con una nueva generación argentina. Soledad Pastorutti comparte “Lucía”, oda íntima a la abuela del cantante, compuesta la misma noche de su fallecimiento.

“La vida era más corta” reúne 12 canciones que fusionan folclore y trap, con colaboraciones de Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Soledad Pastorutti, Nicki Nicole y Trueno. (Foto: Difusión)

“Desde los 15 años estoy en la escena y nunca me sentí del todo cómodo. Pero ahora ya aprendí a confiar en mí y en quienes confían en mi música. Eso me sostuvo”, dice Milo J.

Las colaboraciones siguen abriendo capas. “Ama de mi sol” dialoga con Fito Páez a través de Nicki Nicole, pero deriva en un trayecto que roza el jazz, la murga y el carnavalito. “Gil”, junto a Trueno, enlaza la crudeza del rap con raíces populares, mientras “Bajo de la piel” funciona como manifiesto estético desde su barroquismo inicial.

La mezcla remite, inevitablemente, a “El Madrileño” de C. Tangana: un regionalismo crítico que conversa con la historia desde un presente urbano. Sin embargo, la voz de Milo imprime un sello propio, acorde a su edad, marcado más por la urgencia adolescente que por la nostalgia adulta.

“Todos los artistas de mi generación están buscando su propio sonido, su nicho. Eso se refleja en su público, en su forma de identificarse con ellos al darles algo con un sello más propio. Yo me siento parte de ese movimiento”, comenta el cantante.

A los 18 años, Milo J ya se distancia de la categoría de promesa. Con “La vida era más corta” lanza una primera advertencia: puede crear discos que trascienden el hit, colaborar con sus referentes musicales sin inmutarse y superar la etiqueta de lo “urbano” para convertirse, simplemente, en música popular contemporánea.