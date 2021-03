Conforme a los criterios de Saber más

Habla seis idiomas, es jurado de “La voz Kids” en Alemania y este 2021 regresa luego de haberse tomado un descanso musical de casi un año. “Magia” se llama su nuevo tema que promete simpatizar en tiempos de pandemia. De hecho, la iniciativa de componer fue gracias a sus seguidores, quienes le pedían que saque nueva música en estos momentos de incertidumbre. Álvaro Soler, conversa con el El Comercio sobre sus nuevos proyectos artísticos y la experiencia detrás de hacer realidad su próximo disco que podría ser la salvación emocional y musical para sus seguidores.

Detrás de la canción “Magia”, hay una letra que anima al público a escaparse del contexto de pandemia porque transmite alegría con tan solo escucharla. ¿Podría ser una especie de ‘vacuna emocional’ contra el Covid-19?

Esa ha sido mi intención. Mi intención es aportar esa prevacuna. Me parece muy bueno ese término. Esa energía y alegría para aguantar estos últimos meses. Por lo menos que durante esta época de incertidumbre que podamos alegrarnos el día y tener fuerzas para avanzar y no perder la esperanza. Yo sabía que haciendo esto, sería bueno. No hubo ninguna duda de cual tenía que ser mi próximo single. Al final fue evidente, era como un intercambio y colaboración con toda mi gente.

Con respecto a tu videoclip, el uso de herramientas de efectos especiales como el ‘chroma’ (Uso de pantalla verde) fue algo nuevo para ti. ¿Cómo describirías esta nueva experiencia de grabar en pandemia?

Hay muchos aspectos nuevos que he usado en este video. En el tema del ‘chroma’, es algo que me da mucho miedo. Tienes que fiarte de la gente. Es un proceso de confianza. A mí siempre me gusta grabar la escena, la miro y seguimos. En este caso, no podía hacer eso. Hemos grabado en Berlín y en invierno. No podíamos movernos a ningún lado, tenía que grabar “La Voz Kids” (Alemania), tenía que estar aquí en cuarentena y todo era un lío. Por otro lado, los de la producción me dijeron “Álvaro, hemos encontrado un parque botánico donde hay plantas tropicales y queda bonito”. Lo grabamos allí y ha quedado bastante bien, parece una jungla de verdad.

En “Magia” enfatizas que no todo debe tener una explicación, lo importante es sentir. ¿Cuál ha sido el momento más mágico que te ha tocado vivir en tu vida o en la pandemia?

Lo más mágico fue en el 2015 con la canción “El mismo sol” en Italia. Llegó a número uno y fue muy extraño. Era muy surrealista. Me acuerdo que estaba en Roma para ir a un festival en donde iba a tocar. Me acuerdo que subí al escenario y no tuve que cantar nada. La gente cantaba todo y eso para mí ha sido lo más mágico de mi vida porque emocionalmente no sabía lo que estaba pasando. Entendí que los escenarios sirven como un intercambio de energías total. Si fuese algo mágico de la pandemia, sería alegrarse con cosas muy pequeñas. Encontrar la diversión, experimentar e improvisar un poco da mucha magia y alegría.

Has participado como jurado en programas de canto y talento. Te invitaron a “X Factor” de Italia, y este año se te ve como jurado en “The Voice Kids” en Berlín. Hay que ser muy seguro de sí mismo para poder decir tus opiniones, que es justo lo que transmites. ¿Alguna vez tuviste miedo de errar en algunos de estos programas?

Es cierto, mi primer trabajo como jurado en un show de televisión fue en “X Factor” en Italia. Allí cometí errores, no somos perfectos. Con el tiempo me di cuenta que puedes haber hecho cosas mejores. Ahora en “La Voz Kids”, toda la experiencia te va curtiendo y ayudando a tomar decisiones con más seguridad. Sobre todo, saber de dónde vienen las decisiones y las sensaciones que sientes. Yo cuando escucho una voz, al final es muy fácil para mí sentir o no sentir. Puede haber alguien que cante super alto y perfecto, pero no me transmite nada. Eso tampoco es bueno. Hay gente que está desafinada, pero canta con mucha emoción que dices ‘Wow’, es increíble.

Nueva música con ritmos latinos

Hablas seis idiomas como español, inglés, alemán, entre otros. ¿Harías una canción juntando todos esos idiomas que dominas?

Este año va a salir esa canción. Finalmente, después de mucho tiempo lo he planeado. Es una canción que ya tiene muchos años. Voy hacerla con gente de muchos países y cantarla en diferentes idiomas también. Entonces, va a hacer una colaboración muy bonita, comunicando a la gente con su propio idioma y la música. La comunicación mundial es la música y quiero representarlo con todo lo que me representa a mí.

A propósito de música nueva, se viene un próximo álbum. ¿Qué tan diferente será de los anteriores? ¿Apostarás por nuevos géneros?

Va a seguir la misma línea de Álvaro Soler. No voy a cambiar a cantar canciones urbanas. Pero es verdad que me gusta involucrar canciones en contextos con humor y divertidas. Otras canciones serán más íntimas y calmadas. Y luego canciones con influencias de afuera, con sonidos latinoamericanos, eso siempre me encanta experimentar. En la cuarentena he tenido mucho tiempo para experimentar con esos instrumentos y la magia de cada cultura.

Ahora que no hay conciertos ni giras por el mundo, es un impedimento para visitar otros lugares del mundo. Me gusta mucho la idea de que tu nuevo disco tenga presencia latinoamericana. ¿En algún momento piensas visitar el Perú?

Me encantaría porque tengo una amiga en Perú y hasta ahora no he podido ir aún. Solo he estado en el aeropuerto y me da mucha rabia eso. Porque pude haber salido a la ciudad, pero no porque estás esperando el siguiente vuelo. Espero ir muy pronto, de verdad que cuando abran las fronteras, espero que se pueda viajar y hacerlo libremente.

