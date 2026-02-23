El festival “Una noche de salsa 14” confirmó la participación del reconocido DJ colombiano Alex Sensation como invitado especial. El evento se realizará los días viernes 27 y sábado 28 de marzo en el Estadio Nacional. Aún quedan entradas en Teleticket.

Las entradas para el 27 de marzo ya se encuentran agotadas, mientras que quedan pocos boletos para la fecha del 28. Los tickets están disponibles a través de Teleticket con cualquier medio de pago.

Alex Sensation es considerado uno de los DJs latinos más influyentes a nivel internacional. En Estados Unidos lidera programas en Zol 107.9 FM y Mega 97.9 FM, donde sus mezclas alcanzan a millones de oyentes hispanos.

A lo largo de su carrera, ha colaborado con estrellas como Bad Bunny, Ozuna, Nicky Jam y Gente de Zona, destacando por su energía en escena y su capacidad para llenar estadios con sus presentaciones.

El DJ llegará por primera vez al Perú y ha manifestado su entusiasmo por visitar Lima y Cusco, además de transmitir sus programas radiales desde el país.

Su presencia se suma a un cartel de lujo encabezado por El Gran Combo de Puerto Rico, Oscar D’León y Grupo Niche, entre otras figuras internacionales y orquestas nacionales.

“Una noche de salsa 14” anuncia segunda fecha en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Instagram)

Con dos fechas programadas y una de ellas ya con entradas agotadas, “Una noche de salsa 14” espera repetir el éxito de ediciones anteriores en el Estadio Nacional de Lima.