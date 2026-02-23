El festival “Una noche de salsa 14” confirmó la participación del reconocido DJ colombiano Alex Sensation como invitado especial. El evento se realizará los días viernes 27 y sábado 28 de marzo en el Estadio Nacional. Aún quedan entradas en Teleticket.
El festival “Una noche de salsa 14” confirmó la participación del reconocido DJ colombiano Alex Sensation como invitado especial. El evento se realizará los días viernes 27 y sábado 28 de marzo en el Estadio Nacional. Aún quedan entradas en Teleticket.
Las entradas para el 27 de marzo ya se encuentran agotadas, mientras que quedan pocos boletos para la fecha del 28. Los tickets están disponibles a través de Teleticket con cualquier medio de pago.
Alex Sensation es considerado uno de los DJs latinos más influyentes a nivel internacional. En Estados Unidos lidera programas en Zol 107.9 FM y Mega 97.9 FM, donde sus mezclas alcanzan a millones de oyentes hispanos.