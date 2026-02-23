Resumen

Alex Sensation se una el cartel de artistas internacionales de "Una noche de salsa 14". (Foto: Instagram)
El festival “Una noche de salsa 14” confirmó la participación del reconocido DJ colombiano Alex Sensation como invitado especial. El evento se realizará los días viernes 27 y sábado 28 de marzo en el Estadio Nacional. Aún quedan entradas en Teleticket.

