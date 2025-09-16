“Una noche de salsa 14” sigue generando expectativa entre los fanáticos del género en Perú. Tras el éxito en ventas del evento, la producción anunció una segunda fecha del festival, que ahora se realizará los días 27 y 28 de marzo del 2026, en el Estadio Nacional de Lima. Las entradas están a la venta en Teleticket.

Al igual que la primera fecha pactada para el 28 de marzo del 2026, un día antes se celebrará la fiesta musical al ritmo de salsa con exponentes internacionales como El Gran Combo de Puerto Rico, Oscar D’ León y Grupo Niche.

Para esta cita salsera también se harán presente La Sonora Ponceña, Willie Rosario y su Orquesta, Adolescentes Orquesta, Willie González, David Pavón, Nino Segarra, Los Hermanos Moreno, Viti Ruíz, Pipe Murillo con su tributo a Eddie Santiago, Rey Calderón, entre muchos más.

“Una noche de salsa 14” anuncia segunda fecha en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Instagram)

Con más de una década de historia, el festival “Una noche de salsa” se ha consolidado como uno de los mejores festivales salseros de la región. Además de reunir a las leyendas de la salsa, el evento fortalece los vínculos entre Perú y la comunidad salsera internacional.

El festival salsero no es solo un concierto, también enmarca una celebración cultural y musical que ha trascendido fronteras y se ha ganado un lugar en el corazón del público latinoamericano.

“Una noche de salsa 14” se llevará a cabo los días 27 y 28 de marzo del 2026 en el Estadio Nacional de Lima. Las entradas ya se encuentran a la venta en Teleticket.