El cartel de “Una noche de salsa 14” sigue sumando nombres importantes. Esta vez, se confirmó la participación de importantes artistas como Óscar D’ León, los Hermanos Moreno y Nino Zegarra, quienes serán parte del festival salsero que se celebrará el próximo 28 de marzo del 2026 en el Estadio Nacional de Lima.

En su nueva edición, el festival de salsa busca reafirmar su posición como uno de los eventos más esperados del año por los amantes del género. Las entradas están a la venta en Teleticket.

De esta manera, se confirmó que Óscar D’León será parte de “Una noche de salsa” con éxitos como “Llorarás”, “Detalles”, “Qué bueno baila usted”, “Calculadora”, “Yo quisiera”, entre muchos otros.

Oscar D’ León ha recorrido América, Europa y Asia, llevando su música a todos los rincones. Ahora, buscará repetir el éxito que tuvo su última presentación en la anterior edición de “Una noche de salsa”.

Asimismo, a esta edición se suman los Hermanos Moreno y Nino Zegarra, importantes estrellas del género a nivel mundial.

De esta manera, los artistas mencionados se suman a los ya confirmados para “Una noche de salsa 14”. El Gran Combo de Puerto Rico, Niche, La Sonora Ponceña, Willie Rosario y orquesta, Adolescentes Orquesta, David Pabòn, son algunos de los artistas.

“Una noche de salsa 14” se llevará a cabo el próximo sábado 28 de marzo del 2026 en el Estadio Nacional de Lima. Las entradas ya se encuentran a la venta en Teleticket.