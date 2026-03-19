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El festival “Una noche de salsa 14” se realizarán los días viernes 27 y sábado 28 de marzo en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Difusión)
El festival “Una noche de salsa 14” se realizarán los días viernes 27 y sábado 28 de marzo en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El festival “Una noche de salsa 14” no deja de sumar artistas internacionales a su cartel principal para los conciertos que se realizarán los días viernes 27 y sábado 28 de marzo en el Estadio Nacional de Lima. Esta vez, se confirmó la inclusión de Zaperoko, María Grazia Polanco y Angeli Boza.

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