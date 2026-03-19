El festival “Una noche de salsa 14” no deja de sumar artistas internacionales a su cartel principal para los conciertos que se realizarán los días viernes 27 y sábado 28 de marzo en el Estadio Nacional de Lima. Esta vez, se confirmó la inclusión de Zaperoko, María Grazia Polanco y Angeli Boza.

Los artistas del Callao se sumarán al cartel principal de artistas, que incluye reconocidos nombres internacionales, para dar sabor chalaco y orgullo nacional a ambas fechas de show en el primer escenario del país.

Angeli Boza llega al escenario tras ser reconocida como artista revelación 2025 por las principales emisoras del país, reafirmando el crecimiento y la proyección del talento chalaco. Su presencia no solo representa al Callao, sino a toda una nueva generación de artistas peruanos que vienen elevando el nivel de la salsa nacional.

El festival “Una noche de salsa 14” se realizarán los días viernes 27 y sábado 28 de marzo en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Difusión)

A ellos se suma la presencia internacional de Carlitos García, director musical y cantante de sesiones de la loma de Puerto Rico, reforzando el carácter multicultural del evento.

De esta manera, los artistas nacionales del Callao se sumarán a la constelación de estrellas de la salsa, encabezados por El Gran Combo de Puerto Rico, Oscar D’León, Grupo Niche, La Sonora Ponceña, Willie Rosario, entre otros.

En cuanto a la venta de entradas, la primera fecha ya se encuentra totalmente agotada, mientras que la segunda alcanza un 98% de aforo vendido, reflejando la alta demanda y el entusiasmo del público. Aún quedan boletos disponibles en Teleticket.

El festival “Una noche de salsa 14” se realizarán los días viernes 27 y sábado 28 de marzo en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Difusión)

La edición número 14 de “Una noche de salsa” se llevará a cabo los días viernes 27 y sábado 28 de marzo del 2026 en el Estadio Nacional de Lima. Las entradas están disponibles en Teleticket, pero se espera que pronto logren el ansiado sold out en ambas fechas.