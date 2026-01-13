Por Ángel Navarro Quevedo

Durante años, Juan Claudio Lechín Weise siguió el rastro de una historia que parecía dispersa entre crónicas románticas, notas al pie de la historiografía y documentos judiciales olvidados. No llegó a ella desde la economía ni desde el archivo, sino desde la ficción. Todo comenzó con la lectura de Los tesoros de Rocha, un cuento decimonónico de Julio Lucas Jaimes que evocaba una gran falsificación de moneda en el Potosí del siglo XVII (que en ese entonces era parte del Alto Perú). Aquella narración, con ecos de las Tradiciones peruanas de Ricardo Palma, despertó una sospecha: detrás del relato literario había un hecho real de consecuencias globales.

Una trama internacional de falsificación de monedas con sede en el Perú virreinal: la novela histórica con ecos actuales
Música

Una trama internacional de falsificación de monedas con sede en el Perú virreinal: la novela histórica con ecos actuales

Los Ángeles Azules confirman su regreso a Lima para un esperado concierto
Música

Los Ángeles Azules confirman su regreso a Lima para un esperado concierto

De shows en SJL y Puente Piedra a agotar estadios: Bad Bunny y la historia de un ascenso sin atajos
Tendencias

De shows en SJL y Puente Piedra a agotar estadios: Bad Bunny y la historia de un ascenso sin atajos

El cantante colombiano de música popular Yeison Jiménez fallece en accidente de avioneta
Música

El cantante colombiano de música popular Yeison Jiménez fallece en accidente de avioneta