La Universidad Nacional de Música conmemora 118 años de trayectoria con una gala que busca tender puentes entre su pasado y su presente. El denominado “Concierto del Reencuentro” reunirá en un mismo escenario a docentes, estudiantes y egresados en una velada que sintetiza más de un siglo de formación artística en el Perú.

El evento se realizará el miércoles 6 de mayo a las 7:30 p.m. en el histórico Teatro Segura, uno de los espacios culturales más emblemáticos del centro de Lima. La cita, de acceso gratuito con inscripción previa, se presenta como una oportunidad para que el público redescubra el impacto de la institución en la escena musical nacional e internacional.

La celebración adquiere un significado especial este año. Se trata de la primera gran actividad institucional tras la obtención del licenciamiento otorgado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria en noviembre de 2025, un hito que consolida su estatus como universidad y refuerza su liderazgo en la formación profesional de músicos.

El presidente encargado de la Comisión Organizadora, el maestro Wilfredo Tarazona, subraya que este aniversario no solo celebra una cifra, sino también una historia que se remonta al ideario de José Bernardo Alcedo, impulsor de la enseñanza musical en el país. Desde su fundación en 1908 como academia, hasta su evolución en conservatorio y posteriormente en universidad, la institución ha atravesado diversas transformaciones que hoy se proyectan hacia nuevos retos, como la creación de un campus propio y programas de posgrado.

El concierto ofrecerá un recorrido por distintos formatos y épocas. La apertura estará a cargo del pianista Diego Puertas, con una interpretación del Himno Nacional. Luego, jóvenes talentos como Camila Aguilar (oboe) e Irwin Barrientos (guitarra), recientemente formados en Europa, darán muestra del alcance internacional de la escuela.

El programa incluye piezas de compositores universales como Sergei Rachmaninoff, Marco Uccellini y Antonín Dvořák, interpretadas por destacados docentes. A nivel coral, se presentarán fragmentos del Gloria de Antonio Vivaldi, mientras que la orquesta cerrará la noche con obras representativas del repertorio latinoamericano: composiciones de Arturo Márquez y José Pablo Moncayo.

Además del componente musical, la ceremonia incluirá un reconocimiento a figuras clave del ámbito académico y artístico peruano, entre ellas el director Teófilo Álvarez y la musicóloga Zoila Vega, como parte de un homenaje al aporte sostenido de maestros que han contribuido a la construcción del patrimonio cultural.

A lo largo de sus 118 años, la universidad ha formado a intérpretes, compositores e investigadores que hoy destacan en escenarios internacionales, consolidándose como un pilar en la enseñanza musical del país. Este concierto no solo celebra esa historia, sino que reafirma su vocación de futuro.