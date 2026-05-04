Resumen

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La Universidad Nacional de Música celebra su aniversario con evento para todos los que quieran asistir. Será gratuito.
La Universidad Nacional de Música celebra su aniversario con evento para todos los que quieran asistir. Será gratuito.
/ Universidad Nacional de Música
Por Redacción EC

La Universidad Nacional de Música conmemora 118 años de trayectoria con una gala que busca tender puentes entre su pasado y su presente. El denominado “Concierto del Reencuentro” reunirá en un mismo escenario a docentes, estudiantes y egresados en una velada que sintetiza más de un siglo de formación artística en el Perú.

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