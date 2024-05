El Más Grande, relevante álbum publicado en formato de vinilo para conmemorar los cien años de fundación de Universitario de Deportes, recorre la historia de este popular club peruano a través de trece canciones de distintos géneros musicales que, a lo largo de un siglo, han servido para identificar, representar y reunir a la comunidad “crema” en torno a esa utopía de nación deportiva que, en resumidas cuentas, todo club de fútbol quiere encarnar.

El símil entre un club de fútbol y una nación no es una figura vacía. De hecho, si le prestamos atención a las canciones que integran El Más Grande, encontraremos héroes caídos (“Lolo Fernández”), representantes del pueblo (“La mejor hinchada”), territorios a ser defendidos (“Voces de Odriozola”), campañas heroicas (“Vamos a ganar la copa”) y triunfos emblemáticos (“Universitario campeón”) que, en otro orden de cosas, podríamos encontrar, con otros rostros y otros nombres, en los libros de historia que narran las gestas fundacionales de un país.

Disco trae valses y polkas de mediados del siglo pasado; también baladas y canciones en clave de ska, reggae y rock.

Así, en el fútbol, como en otras manifestaciones de nacionalismo, la música sirve para unir a una comunidad a través de la celebración de los personajes, lugares y valores que la representan. Para que esta comunidad permanezca en el tiempo, como ha sido el caso de la “U”, es necesario que la celebración se actualice a través de los años y que no se quede estancada en las formas y estilos propios de una generación anterior. El Más Grande es un caso ejemplar de este tipo de actualización.

En su lado A, el álbum nos transporta a los años fundacionales de la “U”. Ahí están las polkas que entusiasmaron a nuestros bisabuelos y que hoy ya son consideradas clásicas

en la historia del club: “¡Y…Dale U!” de Los Ases del Perú, “Lolo Fernández” del conjunto Fiesta Criolla y “Universitario campeón” de Eddy Martínez; también está la balada de los años setenta “Universitario y yo”, a cargo de Rubén Techera, jugador uruguayo que vistió la camiseta crema; y, también proveniente de los años setenta, “Dale U”, una guaracha escrita por Diego Vicuña e interpretada por la agrupación tropical La Crema.

El más grande es el disco vinilo que repasa la historia de Universitario de Deportes, que este año celebra 100 años de fundación.

Si el disco acabara aquí, sería un excelente trabajo de recuperación discográfica, ya que muchas de estas canciones no habían sido reeditadas ni digitalizadas oficialmente desde el día de su lanzamiento original. Pero El Más Grande no tiene un espíritu meramente arqueológico; su objetivo principal es, al fin y al cabo, mantener vivo el sentimiento de pertenencia que une hasta la actualidad a la comunidad crema. Por ello, el lado B del álbum nos trae directamente al presente con canciones de rock como “Cómo no voy a quererte universitario” de Nos Sobra Aliento, de reggae como “La mejor hinchada” de Bombo de la Barra, de balada pop como “Por siempre Universitario” de Gian Marco, de punk rock como “Con la crema en el pecho” de Atados a un sentimiento y de pop latino como “Vamos la U” del grupo Afrodisiaco de Koky Bonilla. Al atravesar cuatro generaciones o más, El Más Grande otorga a los hinchas de universitario una suerte de conciencia histórica, además de un abanico de estilos musicales que puede congregar a hinchas de todas las edades.

En resumen, El Más Grande cumple con su función de articular musicalmente los sentimientos de identidad, representación y pertenencia que unen a los miembros de un club de fútbol, otorgándoles, además, una dimensión histórica que se remonta hasta cien años atrás. Su atractivo trasciende lo deportivo: el disco es, en sí mismo, un artículo de antología que sin duda interesará a más de un coleccionista de vinilos. Interesados, pueden buscarlo en www.latoyarecords.com