En un avión de regreso a Argentina, luego de dar un concierto en el Sargento Pimienta, un casco de bicicleta con dibujos, regalado por fans peruanos, era transportado por un cansado Lucca Beguerie, baterista del trío mendocino Usted Señálemelo y actual dueño de ese presente. Cinco años después, la banda recordará ese objeto con nostalgia a pocos días de su concierto el 23 de marzo en el C.C. Barranco.

Gabriel “Cocó” Orozco, Lucca Beguerie y Juan Saieg incursionaron en la música cuando aún iban al colegio, como grupo mantuvieron su configuración inicial a pesar del tiempo o deseos de añadir a un cuarto miembro. “Al comienzo intentamos tener un bajista, pero la ocasión no se dio y nos quedamos en tres, un número que es el mejor para hacer música y todo en la vida” comenta Juan Saieg, tecladista y guitarrista de la banda en entrevista con El Comercio.

Es el tres un elemento clave para ellos, pues tres fueron los años que permanecieron separados y fueron tres los motivos que juntaron de nuevo a la banda: tiempo, amistad y música. “Estuvimos trabajando sin parar y realmente necesitábamos un tiempo para reflexionar y ver en perspectiva todo lo que habíamos hecho”, añade Gabriel Orozco, vocalista y guitarrista de la banda, quién durante esta etapa de distanciamiento se convirtió en padre.

Otro elemento que los vincula es su estilo de indie rock que mantienen como un sello distintivo desde temas como “Plastilina”, hasta una de sus más recientes canciones como lo es “Nuevo comienzo”. Las melodías simples, pero con riffs memorables, hacen parte del sonido característico de Usted Señálemelo. Aunque es innegable que, en su más reciente tema, “Las flores sangran”, se percibe una madurez artística y una evolución en su proceso de producción y composición musical.

Su nueva forma de comprender la música no es solo una cuestión personal, pues la escena musical cambió desde sus presentaciones previas a su distanciamiento. “Hay mucha gente que toca hace más de 10 años y hoy está en un buen momento de su carrera, siento que esto está así porque hay más visibilización que antes cuando todavía eran considerados bandas de culto o que pertenecían al underground”, menciona Lucca quién precisa que este éxito en la música hispanoparlante se debe al auge de la música urbana.

Las colaboraciones con otros artistas es una tendencia que va en aumento y la banda no es indiferente a ello, sin embargo, no prefieren caer en obviedades como contactar con bandas semejantes a su estilo, sino que buscan experimentar con géneros y artistas que no se parezcan a su estilo musical ni ellos. Al fin y al cabo, esa es la esencia de Usted Señálemelo: un cambio constante.

Es en su búsqueda por nuevos sonidos que llegaron a escuchar a Los Saicos, banda peruana que es considerada como la precursora del movimiento punk y que es inspiración de muchas agrupaciones que también incluye a Usted Señalemelo. Otras bandas peruanas atractivas para el trio de músicos es Los Outsaiders con quienes llegaron a compartir escenario en el 2018 en el Sargento Pimienta de Barranco.

La banda recuerda con cariño ese último concierto en Perú, pues su público peruano fue diferente al resto de otros países. “Una locura, salimos de la puerta para saludar y nos hicieron sentir como una banda más grande de lo que éramos en ese momento” recuerda el vocalista de la banda, además de los muchos regalos que les dieron, entre los que se encontraba el casco de bicicleta que Lucca Beguerie mantiene en su casa.

“Recuerdo que Perú fue el primer lugar donde la gente nos estaba esperando en el aeropuerto – confiesa Lucca sobre su primer concierto en Perú – fue una locura ser recibidos de esa manera, eso nos hizo pensar: ‘Aquí algo está pasando con nuestra música’. Algo que también pasa en nuestro país, estar en sintonía con el público”.

A pocos días de su regreso al Perú en el C. C. Barranco el jueves 23 de marzo, Usted Señálemelo espera volver poder compartir un momento especial con los peruanos que asistan a este reencuentro motivo en un show lleno de energía y dinamismo donde tal vez no solo consigan un casco, sino toda la bicicleta.