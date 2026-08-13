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Resumen

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Kim Tae-hyung aseguró que actualmente recibe atención médica y toma medicación mientras continúa con el “Arirang World Tour”. (Foto: Captura de video / Weverse)
Kim Tae-hyung aseguró que actualmente recibe atención médica y toma medicación mientras continúa con el “Arirang World Tour”. (Foto: Captura de video / Weverse)
Por Agencia EFE

V, miembro de la banda surcoreana BTS, ha revelado que sufre una importante pérdida de audición en su oído derecho, un problema que empeoró durante su servicio militar obligatorio, mientras el grupo más famoso del K-pop se encuentra en una gira mundial, celebrando su retorno a los escenarios.

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