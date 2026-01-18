Escuchar
(2 min)
Vania Bludau, Luana Barron y Melissa Paredes estuvieron en la Casita de Bad Bunny durante su segundo concierto en Lima. Foto: captura

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

La segunda fecha de Bad Bunny en el Perú no solo estuvo marcada por la euforia de sus miles de fanáticos, sino también por la presencia de conocidas figuras de la farándula nacional en uno de los espacios más exclusivos del espectáculo: ‘La Casita’. Este sábado 17 de enero, Vania Bludau, Melissa Paredes y Luana Barrón fueron vistas como invitadas especiales en este segmento del concierto del ‘Conejo Malo’.

