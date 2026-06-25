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Resumen

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Antes de que Vania Masías decidiera quedarse en Lima para crear D1, antes de Ángeles y de que miles de jóvenes encontraran en la danza una forma de levantar la mirada, hubo un salón en Covent Garden, un cuerpo al límite y una oportunidad que muchos habrían firmado sin pensar. Tenía 24 años, era primera bailarina del Ballet Nacional de Irlanda y había llegado a una audición del Cirque du Soleil con una mezcla de ambición, curiosidad y terquedad. No iba solamente a buscar un contrato. Iba, sobre todo, a buscar una puerta.

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