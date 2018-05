Las Vegas se ha convertido en un imán para las estrellas de la música pop en los últimos años. Aunque por mucho tiempo los 'residency shows' en la "Ciudad del pecado" han sido considerados por algunos medios y especialistas como el declive definitivo de la carrera musical de un artista, la experiencia de estrellas como Britney Spears han demostrado que por el contrario, pueden ser muy lucrativos, mediáticos y hasta revitalizantes.

La última en colgarse a las luces de neón de Las Vegas ha sido la líder de No Doubt, Gwen Stefani, que a pesar de mantenerse vigente como jurado en The Voice, ha decidido iniciar una serie de conciertos permanentes en Zappos Theater de Planet Hollywood Resort & Casino, a partir de junio de este año.

Aquí hacemos un repaso de varias divas del pop que decidieron realizar una larga, pero fructífera, residencia en Las Vegas.

BRITNEY SPEARS

La "princesa del pop" Britney Spears inició su show "Britney: Piece of Me" en 2013, en el Planet Hollywood Resort and Casino de Las Vegas, que duró cuatro años. Durante ese tiempo, Britney lanzó dos discos "Britney Jean" y "Glory", de cuales extrajo varios temas para el espectáculo. A pesar de la poca promoción que le dio a estos, debido a su estancia permanente en Las Vegas, Britney consiguió, en apenas un mes tras su debut, la tercera residencia más exitosa de la historia de Las Vegas gracias a los buenos resultados comerciales, solo superada por Céline Dion y Elton John. A partir de febrero de 2017, el espectáculo ya había recaudado más de 103 millones de dólares con más de 700.000 asistentes, lo que la convierte en una de las residencias de conciertos más exitosas de la ciudad.



Debido al éxito, Caesars Entertainment Corporation honró a Spears con su propio día de fiesta, anunciando que el 5 de noviembre sería oficialmente conocido como el "Día de Britney" (Britney Day) en Las Vegas.



Aunque la residencia terminó, Britney llevará el mismo show por varias partes del mundo en lo que queda del 2018.



JENNIFER LÓPEZ

"Jennifer López: All I Have" es la primera residencia de conciertos de la cantante estadounidense de origen puertorriqueño, en el Planet Hollywood Resort & Casino, en The AXIS de Las Vegas. La residencia se inició el 20 de enero de 2016, completando 20 fechas hasta junio de ese mismo año. Esta se extendió un poco más tras el cierre de la residencia de Britney Spears, dando lugar a más de 100 fechas, que finalizarán el 29 de septiembre de 2018. La diva del Bronx ha podido complementar su estancia con la promoción de varios de sus singles en los últimos meses, aunque aún no se sabe si lanzará un disco para este año.



CÉLINE DION

Céline Dion fue la pionera de las residencias en Las Vegas. Su primer show titulado "Céline: A New Day..." estuvo vigente desde 2003 a 2007 y es el más exitoso de todos los shows de la ciudad en la historia, con más de 700 conciertos, ya que recaudó 385 millones de dólares en total. Tras una pausa, regresó en 2011 con su nuevo show "Céline" en The Colosseum del Caesars Palace, el cual generó ingresos de más de 130 millones de dólares con casi 200 actuaciones. Dion, quien hizo un alto en sus actividades por un problema en el oído, seguirá con sus shows en Las Vegas todo este año. Complementariamente, hará una gira por Asia, Australia y Nueva Zelanda.



MARIAH CAREY

"Mariah Carey: #1's To Infinity" es la residencia de conciertos de la cantante estadounidense Mariah Carey, quien reemplazó momentáneamente a Céline Dion, la cual atravesaba un duelo por el fallecimiento de su esposo y hermano. Esta residencia fue desarrollada en The Colosseum del Caesars Palace, cuya capacidad es de más de 4000 asientos, en la ciudad de Las Vegas. Inició el 6 de mayo de 2015 y se esperaba que fuese prolongada durante dos años aproximadamente, pero fue finalizada en julio de 2017 debido a los proyectos de la cantante. Duró 50 presentaciones. El espectáculo contó con los dieciocho números uno estadounidenses de la cantante.



CHER

Otra de las grandes favoritas de Las Vegas es Cher. En 2008, la cantante firmó con el Caesars Palace para una residencia de tres años. Luego en 2017 regresó en esta oportunidad en el teatro del Hotel Monte Carlo de Las Vegas.



BARBRA STREISAND

Barbra Streisand cantó por última vez en el MGM Grand Garden de Las Vegas en noviembre de 2012. Su limitada historia en la "Ciudad del pecado" incluye un par de inauguraciones de casinos: The International (ahora The Westgate Las Vegas) en 1969, y la apertura del MGM Grand Garden en Año Nuevo de 1994. Varios rumores indican que la cantante rechazó $ 100 millones para hacer una residencia más larga en 2010, pero los promotores de la estrella lo negaron en su momento.



LADY GAGA

Lady Gaga firmó un contrato de dos años con el Park Theater de Las Vegas, donde hará una residencia de conciertos que arrancará a finales de 2018. La intérprete de "Bad Romance" se llevará al bolsillo 400.000 dólares por concierto, teniendo en cuenta que por el momento ya hay 36 fechas confirmadas. Por lo pronto Lady Gaga ya tiene garantizados más de 14 millones de dólares con esta primera tanda de conciertos.



La cantante de "Poker Face" venía cancelando conciertos de su última gira "Joanne Tour", por problemas físicos severos. La residencia le permitirá permanecer enfocada en sus proyectos y no movilizarse demasiado, según lo recomendó su médico.



GWEN STEFANI

Caesars Entertainment informó en abril que Gwen Stefani comenzará sus presentaciones en el casino y hotel Planet Hollywood en junio. La líder de No Doubt dijo que tener un show en Las Vegas es "un honor increíble". Agregó que al crecer en Anaheim, California, nunca se imaginó que tendría su propia residencia artística.



Caesars Entertainmen dijo que el show de Gwen Stefani celebrará toda su carrera musical. Los conciertos están programados para junio, julio, diciembre, febrero y marzo, con un total de 25 espectáculos.



SHANIA TWAIN

La reina del country pop, Shania Twain, ofreció más de 100 presentaciones en el Caesars Palace y generó poco más de 40 millones de dólares. "Shania: Still the One" fue una residencia de conciertos de la cantante y compositora canadiense. El espectáculo comenzó el 1 de diciembre de 2012 y finalizó el 13 de diciembre de 2014.



DATO

Entre otros artistas que han hecho residencia en Las Vegas se encuentra Bruno Mars, Diana Ross, Backstreet Boys, Pitbull, Ricky Martin, Elton John, Boyz II Men, Bette Midler, Guns N’ Roses, Rod Stewart, Cee Lo Green, Toni Braxton y Carlos Santana.