La 22ª edición de los Premios Juventud, una de las noches más importantes para la industria de la música latina, se celebrará este jueves 25 de septiembre de 2025. Por primera vez en la historia, el esperado evento tendrá lugar fuera de Estados Unidos; esta edición se llevará a cabo en el Figali Convention Center de Ciudad de Panamá y podrá disfrutarse en varios países de Latinoamérica EN VIVO. Para no perderte ningún detalle de la gala, a continuación podrás conocer el horario, canales de transmisión, nominados y más información sobre la ceremonia.
Este año, Bad Bunny y Danny Ocean lideran la lista de nominados con seis menciones cada uno. Además, la ceremonia incluirá grandes actuaciones en vivo de estrellas como Marc Anthony, Maluma, Camilo, Emilia Mernes y Gloria Trevi, entre otros. La conducción de los Premios Juventud 2025 estará a cargo de tres emblemáticas mujeres: Alejandra Espinoza, exreina de Nuestra Belleza Latina; Nadia Ferreira, finalista de Miss Universe 2021 y Clarissa Molina, reconocida actriz y presentadora de origen dominicano.
¿Dónde ver los Premios Juventud 2025 EN VIVO?
Los Premios Juventud 2025 se transmitirán EN VIVO desde las 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT por la señal de Univisión, UNIMÁS y Galavisión, o vía streaming por ViX. La alfombra roja, titulada “Noche de estrellas”, se llevará a cabo una hora antes de la ceremonia. Revisa los canales por países para seguir EN DIRECTO los premios:
- México: Canal 5
- Panamá: Telemetro
- Paraguay: Telefuturo (Canal LaTele)
- República Dominicana: Telemicro (Canal 5, 13 y 15)
- Venezuela: Cisneros (Canal Venevision)
- El Salvador: TCS (Canal 2)
- Guatemala: Televisiete (Canal 3 y 7)
- Nicaragua: (Canal 2, 10 y 11)
- Costa Rica: REPRETEL (Canal 2, 4, 6 y 11)
- Honduras: TVC (Canal 5)
Horarios para ver los Premios Juventud 2025 por países:
- México (CDMX, CT): 6:00 p.m.
- Guatemala / Honduras / El Salvador / Nicaragua / Costa Rica: 5:00 p.m.
- Panamá: 6:00 p.m.
- Colombia / Perú / Ecuador: 6:00 p.m.
- Venezuela: 6:30 p.m.
- Bolivia / Paraguay: 7:00 p.m.
- Chile (CLST, horario de verano): 8:00 p.m.
- Argentina / Uruguay: 8:00 p.m.
- Brasil (Brasília, BRT): 8:00 p.m.
Lista de nominados a los Premios Juventud 2025:
Te presentamos las categorías más relevantes.En total, son 227 artistas los que compiten en 41 categorías diferentes.
Artista Premios Juventud del Año
- Bad Bunny
- Beéle
- Carín León
- Karol G
- Myke Towers
- Natti Natasha
- Netón Vega
- Rauw Alejandro
Grupo o Dúo Favorito del Año
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Mau y Ricky
- Morat
- Rawayana
La Nueva Generación Femenina
- Aria Bela
- De La Rose
- Mari
- Yailin La Más Viral
- Yami Safdie
- Yeri Mua
La Nueva Generación Masculina
- Alex Ponce
- Alleh
- Beéle
- CA7RIEL & Paco Amoroso
- DND
- Hamilton
- Kapo
- La Cruz
- ROA
- Yorghaki
Mejor Mezcla Urbana
- ‘Adivino’ - Myke Towers & Bad Bunny
- ‘Carbon Vrmor’ - Farruko & Sharo Towers
- ‘Comernos’ - Omar Courtz & Bad Gyal
- ‘Gata Only (Remix)’ - FloyyMenor, Ozuna & Anitta
- ‘Gatitas Sandungueras Vol.1’ - Álvaro Díaz & Feid
- ‘La Nena’ - Lyanno & Rauw Alejandro
- ‘Mamasota’ - Manuel Turizo & Yandel
- ‘Mírame’ - Blessd & Ovy on the Drums
- ‘Puro Guayeteo’ - Wisin, Don Omar & Jowell y Randy
- ‘Teka’ - Dj Snake & Peso Pluma
Mejor Canción Pop/Urbano
- ‘2AM’ - Sebastián Yatra & Bad Gyal
- ‘Anestesia’ - Venesti, Goyo & Slow Mike
- ‘Cosas Pendientes’ - Maluma
- ‘Latina Foreva’ - Karol G
- ‘Nuevayol’ - Bad Bunny
- ‘orióN’ - Boza & ELENA ROSE
- ‘Priti’ - Danny Ocean & Sech
- ‘Soltera’ - Shakira
Mejor Canción Pop/Rhythmic
- ‘La_playlist.mpeg’ - Emilia
- ‘Ley Universal’ - Danny Ocean
- ‘Loveo’ - Daddy Yankee
- ‘Nota’- Jay Wheeler & Omar Courtz
- ‘Tamo Bien’ - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino
- ‘Volver’- Piso 21, Marc Anthony & Beéle
Mejor Canción Pop
- ‘Bala Perdida’ - Arthur Hanlon & Ángela Aguilar
- ‘García’ - Kany García
- ‘Mientes’ - Reik
- ‘Querida Yo’ - Yami Safdie & Camilo
- ‘samaná’ - Mau y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
Mejor Canción Pop Rock
- ‘¿Cómo Pasó?’ - Ela Taubert
- ‘Me Toca a Mí’ - Morat & Camilo
- ‘Ojalá Pudiera Borrarte’ - Maná & Marco Antonio Solís
- ‘Se Va La Luz’ - Black Guayaba
- ‘Una Noche Contigo’ - Juanes
Mejor Canción Pop Balada
- ‘Abrázame’ - Ángela Aguilar, Felipe Botello y El Sonoro Rugir
- ‘El Cielo Te Mandó Para Mí’ - Ha*Ash
- ‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy
- ‘Palmeras en el Jardín’ - Alejandro Sanz
- ‘Roma’ - Luis Fonsi & Laura Pausini
Afrobeat Latino del Año
- ‘Amor’ - Danny Ocean
- ‘mi refe’ - Beéle & Ovy on the Drums
- ‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo
- ‘Tengo un Plan (Remix)’ - Key-Key & Ozuna
- ‘Uwaie’ - Kapo
Para conocer la lista completa de nominados,visita el sitio web oficial de Univisión.