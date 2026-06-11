Llegó el día de la inauguración del Mundial 2026, una edición que promete marcar un antes y un después en la historia del fútbol. El torneo contará por primera vez con 48 selecciones y será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, un hecho inédito para la Copa del Mundo.

Por primera vez en la historia, el torneo de fútbol contará con una inédita triple ceremonia inaugural, aunque la atención principal estará puesta en el partido de apertura oficial y en el gran espectáculo musical que dará inicio a la fiesta del fútbol, con Shakira como una de las grandes protagonistas del show.

Para no perderte este gran espectáculo, te contamos los horarios en cada país, los canales de transmisión y todos los detalles para seguir EN VIVO la inauguración del Mundial 2026.

¿Cuándo y dónde es la inauguración del Mundial 2026 en México?

La gran fiesta del fútbol comenzará oficialmente el jueves 11 de junio de 2026. El escenario elegido no podría ser más emblemático: el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México, el primer recinto en albergar tres Copas del Mundo en la historia.

El evento musical iniciará aproximadamente 90 minutos antes del pitazo inicial del partido inaugural, donde la Selección de México se enfrentará a su similar de Sudáfrica.

Lista completa de artistas confirmados para el Estadio Azteca

La FIFA ha preparado un espectáculo que rinde homenaje a la rica cultura e identidad mexicana, fusionando ritmos folclóricos tradicionales con el pop, el rock y el género urbano internacional. Los artistas que se subirán al escenario del Estadio Azteca el 11 de junio son:

J Balvin

Alejandro Fernández

Maná

Belinda

Danny Ocean

Los Ángeles Azules

Lila Downs

Tyla

¿A qué hora ver el show de Shakira y los demás artistas invitados EN VIVO?

Te compartimos los horarios por país para ver la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026, que se realizará el jueves 11 de junio a partir de las 11:30 am (horario CDMX) en el Estadio Azteca previo al partido México vs. Sudáfrica .

México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Honduras: 11:30 a. m.

Panamá, Colombia, Perú, Ecuador : 12:30 p. m.

12:30 p. m. Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay : 2:30 p. m.

2:30 p. m. Costa Este de EE. UU. (ET), Chile, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico: 1:30 p. m.

¿Cómo ver el show de Shakira y los demás artistas invitados EN VIVO?

En Perú, la inauguración del Mundial 2026 se podrá ver EN VIVO por la señal de América TV . En México, se emitirá en señal abierta a través de las principales cadenas como Televisa y TV Azteca, con cobertura en canales como Canal 5, Las Estrellas y Azteca 7. En países de Latinoamérica, la opción pasa por la TV paga y el entorno digital, con señales como DSPORTS/DIRECTV y la plataforma DGO, que transmiten todos los partidos del Mundial.

¿Quiénes tocarán en la inauguración en Canadá y Estados Unidos?

Toronto, Canadá (BMO Field / Estadio de Toronto)

Fecha : Viernes 12 de junio de 2026 (Partido: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina).

: Viernes 12 de junio de 2026 (Partido: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina). Enfoque: Un concepto inspirado en un mosaico cultural que refleja la diversidad de sus comunidades.

Artistas confirmados:

Michael Bublé

Alanis Morissette

Alessia Cara

Jessie Reyez

Elyanna

Nora Fatehi

Sanjoy

Vegedream

William Prince

Los Ángeles, EE. UU. (SoFi Stadium / Estadio de Los Ángeles)