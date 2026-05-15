Vibra Perú regresará en Fiestas Patrias con una edición pensada para reunir voces, géneros y públicos distintos frente al mar. El festival confirmó su cartel para el 2026, encabezado por Juanes, Gian Marco y Corazón Serrano.

En su séptima edición, el evento reunirá a más de 30 artistas nacionales e internacionales en dos escenarios y tendrá capacidad para 20 mil personas por día. La organización plantea esta entrega como algo más que una sucesión de conciertos: una “ciudad efímera” levantada frente al mar, donde la música, la gastronomía y el entretenimiento buscarán encontrarse durante dos noches de fiesta.

El 28 de julio, Gian Marco y Corazón Serrano serán los principales nombres de la primera jornada. La agrupación piurana llegará con “Acceso al Corazón”, un espectáculo de tres horas pensado para su público más fiel. Al día siguiente, el 29 de julio, Juanes tomará el escenario limeño como parte de su gira mundial 2026.

La programación también incluye a Armonía 10, Adammo, Antología, La Bella Luz, Amaranta, Los Shapis, Mauricio Mesones, Milena Warthon y Dúo Ayacucho, además de otros artistas que completarán una grilla de entre siete y ocho presentaciones por día.

El cartel cruza géneros, generaciones y públicos: de la cumbia al pop, de la música andina a las fusiones contemporáneas.

La experiencia estará organizada en tres espacios. El Distrito Musical concentrará los escenarios principales; el Distrito Gastronómico reunirá a más de 40 propuestas entre restaurantes, huariques y carretillas; y el Distrito de la Diversión ofrecerá juegos mecánicos, feria y activaciones para distintos públicos.

En un país que llega a Fiestas Patrias con muchas formas de reconocerse, Vibra Perú apuesta por reunirlas en un mismo lugar: una explanada frente al mar, dos noches de música y una celebración que busca convertir la diversidad peruana en experiencia compartida.