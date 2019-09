Vicente García es la excepción a la regla: se aferra a la resistencia y mantiene su identidad con éxito

"Candela", la última producción discográfica de Vicente García, representa una evolución de "A la Mar" y el fin de una historia que había quedado inconclusa. Además de cerrar una trilogía, en esta nueva propuesta musical, el cantautor dominicano reinventa el fuego y la pasión del merengue y la bachata.

El artista de 36 años, tres veces ganador del Latin Grammy, regresará este 16 de octubre al Perú para presentarse en el CCB de Barranco como parte de su gira Candela Tour 2019.



-Vuelves al Perú con tu Candela Tour este 16 de octubre. ¿Qué expectativas tienes de este regreso?

Realmente estoy contento de volver al Perú porque la gente siempre me recibe con muchísimo cariño. Llego con nuevo disco, el público peruano disfrutará con nuestras canciones.

-En una época en que la música dominicana es dominada por los sonidos urbanos, fuiste una excepción a la regla, y con temas más cercanos al pop latino te presentaste como cabeza de cartel en el Summerstage en el Central Park de Nueva Nork. ¿Qué representa eso para tu carrera?

Me ha ayudado mucho ser sincero con lo que quiero hacer y con la música que quiero hacer, pues siento que el público lo percibe así también. Con "A la Mar", que fue mi segundo disco, uno que hice con total libertad, pero con mucho compromiso, me di cuenta que la gente valora mucho eso.

-Es verdad que "A la Mar" casi no se publica?

Me tomó cuatro años terminarlo y cuando le entregué a la disquera, me dijeron que estaban esperando otra cosa. Lograr que cambien de opinión fue realmente difícil. Defendí este disco porque era lo que yo quería y no porque pensaba que iba a ganar premios en los Grammy.

-¿Qué representa este disco para tu carrera?

Varias cosas, por un lado conocí a Eduardo Cabra (Visitante de Calle 7), con quien tengo una relación personal y profesional importantísima. He aprendido muchísimo de él, empecé a replantear la carrera que quería tener y todo fue producto de este disco y de este atrevimiento de hacer cosas diferentes a lo que la gente esperaba de mí. También me hizo abrazar muchísimo más la cultura de mi país y seguir aportando cosas nuevas.

¿Qué variación tiene "Candela" con respecto a tus anteriores producciones?

Candela es una evolución de "A la Mar", es mucho más agresivo y directo, viene de la raíz, pero no tiene problema en contrastar con la música electrónica y sintetizadores. Mientras que mis anteriores producciones son un poco más tranquilas.

-Eres uno de los pocos artistas que se aferra a la resistencia y mantiene su identidad, ¿vas a seguir en ese camino?

Quiero seguir en ese camino, pero a través de la experimentación, de jugar con diferentes géneros. Siento que pudo seguir trabajando con la música caribeña, pero me interesa seguir experimentando con otros ritmos y seguir explorando el universo musical.

Vicente García. "Carmesí". (Video: YouTube)

-¿El éxito del reguetón representa una amenaza para tu carrera?

Para nada, de hecho disfruto, algunos temas me gustan, otros no tanto. Es parte de mi generación y de la zona donde crecí y me desarrollé. No he hecho reguetón, pero sí he vivido de cerca el desarrollo de muchos artistas.

¿Quisieras experimentar también con el género urbano?

El reguetón me interesa como me interesa el tango o el reggae, porque es parte del universo musical. No lo omito, pero tampoco es mi próximo paso.

-¿Cómo te motivas para crear tus temas'

Hay situaciones en la vida que van generando esa necesidad de escribir, como el amor, el desamor o a la misma acción de crear.

¿Es verdad que quieres hacer música para niños?

Quiero hacerlo porque interesa mucho salir del universo del artista que saca discos solo de un género.

-¿Qué se viene en tu carrera después de Candela Tour 2019?

Hacer otro disco más orientado a lo electrónico y desarrollar la producción para niños, a principios del año que viene.