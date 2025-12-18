Vico C fue homenajeado con una calle a su nombre y un mosaico biográfico en Puerto Rico

El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero, informó este jueves sobre la develación de un mosaico en honor al veterano rapero puertorriqueño Vico C, conocido como ‘El filósofo del rap’, y el cambio de nombre de la calle del Tren como calle Vico C, en el barrio de Puerta de Tierra, ubicado en la capital puertorriqueña.

“Caminar por una calle que ahora lleva mi nombre y ver este mosaico en el lugar donde crecí es algo que me honra profundamente. No lo veo como un reconocimiento a una persona, sino a una historia, a una comunidad y a un mensaje que nació en San Juan y se convirtió en voz para muchas generaciones. Agradezco de todo corazón al alcalde”, expresó en un comunicado Vico C.

El municipio de San Juan oficializó el cambio de nombre de la antigua calle del Tren a calle Vico C | Foto: Instagram (@eddie.charbonier y @soyvicoc)

La obra, titulada ‘Vico C, esta es para ti’ y realizada en losas de cerámica sobre concreto, que honra a uno de los pioneros de la música urbana, se llevó a cabo en el marco de una iniciativa municipal que resalta a figuras cuya trayectoria ha marcado de manera significativa la identidad cultural de Puerto Rico.

“Transformar los espacios públicos en lugares que cuenten historias, que inspiren y que reconozcan a quienes han aportado al país desde su talento y su compromiso con nuestra gente. Honrar a Vico C en Puerta de Tierra, donde comenzó su historia, es un acto de justicia cultural y un reconocimiento a su legado”, expresó el alcalde.

Asimismo, como parte de este proyecto, se han desarrollado más de 15 obras mosaico a través de una colaboración entre el artista Roberto Biaggi y la compañía Robi Design.

El mosaico inaugurado durante la jornada, representa tres etapas de la carrera del artista: una etapa más rebelde, una cristiana y una comercial.

“Otorgarle el nombre de Vico C a esta vía y levantar esta obra en un espacio público es también una forma de decirle a nuestra gente que su historia importa, que su cultura merece ser protegida y que el arte tiene un lugar permanente en la ciudad capital. Este mosaico y esta calle quedan como un legado vivo para las futuras generaciones”, concluyó Romero.

A Luis Armando Lozada, nombre de pila del artista, se le considera como uno de los mejores compositores urbanos junto a Eddie Dee.

Con una carrera de casi cuatro décadas, Vico C catapultó el hip hop y rap en la escena local y ha escrito temas de reclamo social como ‘La recta final’ o ‘Se escapa’.

En la década de 1990 puso el rap en español en el radar con temas como ‘Me Acuerdo’, ‘Bomba Para Afincar’, ‘La Recta Final’ y ‘Viernes 13’ y, ganó, además de los dos Grammy Latinos, un premio Billboard y diez discos de platino.