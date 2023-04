Empezó su vida como un joven trabajador de una fábrica de zapatos aficionado a la música, con muchos sueños, pero poca determinación hasta que Gilberto Santa Rosa depositó su fe en él y le dio el impulso que necesitaba para lanzarse como solista. Desde entonces, Víctor Manuelle se convirtió en uno de los valores más altos del género de la salsa. Este 2023, el ‘sonero de la juventud’ cumple 30 años de carrera artística y apunta a celebrarlo con una gira internacional que lo llevará por diversos países de Estados Unidos y Latinoamérica, incluido Perú, al cual considera una de las plazas salseras más importantes del mundo.

Hace algunas semanas, el ‘sonero de la juventud’ fue reconocido con el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria Musical y recibió el homenaje de grandes exponentes como Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivera, Tito Nieves, Noel Schajris y Norberto, quienes cantaron un popurrí de los himnos salseros de Víctor Manuelle, incluidos “Tengo ganas” y “He tratado”. Este premio marcó el inicio de las celebraciones de su tercera década como artista.

Para conocer más detalles sobre sus planes para celebrar sus 30 años de trayectoria, Victor Manuelle conversó con este diario y contó detalles de su gira, su vínculo con Perú, los retos que ha afrontado en su carrera y cuenta una divertida anécdota sobre cómo nació su colaboración con Bad Bunny, quien en ese tiempo (2017) todavía estaba empezando a surgir en la industria musical.

—Hace poco recibiste el premio Lo Nuestro a la Trayectoria Musical, ¿Cómo tomas este reconocimiento?

Con mucho orgullo, amor y cariño. Estoy agradecido con Dios y con mi fanaticada que me ha apoyado durante 30 años. Agradezco mucho el ser honrado con este homenaje, ver a mis compañeros haciendo mi música es una experiencia súper linda. Yo sabía que iba a cumplir 30 años de carrera, pero esa presentación fue la que me hizo poner los pies en la tierra y reflexionar. Ha sido la cosa más hermosa que ha pasado en mi carrera.

—Este 2023 llega cargado de mucha expectativa por la celebración de tus 30 años de carrera, ¿Qué planes tienes para celebrar?

Comenzamos en Puerto Rico, mi casa, haciendo el ‘Choliseo’, la plaza más importante de nuestra isla. De ahí anunciamos la gira de celebración por 30 años en Estados Unidos y Latinoamérica. Ya tenemos la fecha y todo listo para volver a Perú.

"Me he acostumbrado a ir en festivales, con compañeros, pero queremos hacer el show de celebración en un lugar donde sea más teatro, con escenografía, pantalla, más bailarines y llevar otro tipo de espectáculos"

—¿Qué puede esperar el público de tu próximo show en Perú?

De todo, va a ser muy diferente. Me he acostumbrado a ir en festivales, con compañeros, pero queremos hacer el show de celebración en un lugar donde sea más teatro, con escenografía, pantalla, más bailarines y llevar otro tipo de espectáculos. Estoy muy ansioso de devolver todo el apoyo que he recibido de Perú desde mi primera visita en el año 1995, en Ica.

—Sobre tu cercanía con Perú, ¿Cómo describes el vínculo que tienes con el país?

Ha ido creciendo con los años y debo confesar que, para mí, Perú está en los primeros lugares de las plazas salseras, de lo que significa el apoyo a los salseros. Siempre Colombia destacaba mucho con la Feria de Cali, pero ya vemos que en Perú se hace eventos de esa misma índole. Aparte, no hay otro lugar mejor para comer (se ríe), esto lo cuento en todos los países, en Perú comes espectacular.

—Con 30 años de trayectoria, ¿Cuál ha sido el secreto para mantener en vigencia al ‘Sonero de la juventud’?

No ha sido fácil porque no hay nada predecible, lo que le funciona a uno no le funciona a otro. En los años que yo empecé era más salsa romántica, sensual, luego le di un giro viendo que las generaciones me hacían variar. Después entró la época con Sergio George, luego la influencia urbana y hago mi primera colaboración con Héctor y Tito (“Ay amor”), hago cosas con Don Omar, Tego Calderón, Farruko, Bad Bunny. Siempre he tratado de mantener la vigencia. Todas las colaboraciones que he hecho, a todos los urbanos, los he puesto a cantar salsa.

"El mismo Bad Bunny cuando hizo su ‘chanteo’ me demostró que sabía de salsa. Me tomé un riesgo y no me puedo dar todo el crédito"

—En 2017 lanzaste “Mala y Peligrosa” feat con Bad Bunny, una de las primeras colaboraciones entre la salsa y el trap, ¿Cómo fue afrontar la crítica ante un tema que, al día de hoy, es una fórmula ganadora?

El mismo Bad Bunny cuando hizo su ‘chanteo’ me demostró que sabía de salsa. Me tomé un riesgo y no me puedo dar todo el crédito. Recuerdo que estaba en mi casa, grabé el tema y le pregunto a mi hija mayor: ¿Con quién debería hacer esto? Ella sin pensarlo me dijo: Bad Bunny. En aquel entonces no tenía el impacto que tiene ahora y yo puedo presumir que tengo una colaboración con él (se ríe).

—Ahora que mencionas a tu familia, uno de tus recientes lanzamientos es “Devuélveme un te amo”, canción dedicada a tu nieta, ¿Cómo nace este tema?

Si, es un tema que me toca el corazón. Ya no es algo solo comercial, es para dedicar no solo a una mujer, sino a tu sangre. Cuando quisimos componer este tema era con otra perspectiva, algo tierno, puro. Es una canción para dedicarla a tu amor genuino, pero, en mi caso, con el videoclip ya revelé totalmente mi intención.

—Con 30 años de carrera, ¿Has pensado en el retiro? ¿Cómo te gustaría ser recordado en la música?

Yo simplemente quiero que la gente entienda que lo que hice fue de corazón. A veces hay esa controversia para ver si estoy entre los mejores, pero no estoy pendiente de eso. Respeto los rangos de nuestra cultura, Ismael Rivera, Héctor Lavoe, Gilberto Santa Rosa, pero lo que quiero es dejar huella y que la gente hable de mi legado con música apropiada para mi generación. Quiero ser respetado por eso.

—Cuando hablé con Gilberto Santa Rosa me dijo que veía mucho potencial en tu carrera, ¿Qué tan importante fue el apoyo del ‘Caballero de la salsa’?

Yo siempre lo he dicho y lo diré, Gilberto Santa Rosa confió en mí cuando yo no confiaba en mí. Era un joven con muchos sueños y creía que ser solista me quedaba grande, el caballero dijo: ‘Este es el muchacho’. Él puso esa confianza en mí y se lo agradezco.

—¿Qué se viene para ti este 2023?

Todo el 2023 será de celebración por los 30 años de Victor Manuelle. Quiero llevar el espectáculo a todas partes de Latinoamérica, incluyendo Perú que los quiero tanto. Estamos organizando toda la estrategia y pronto sabrán la fecha y más.