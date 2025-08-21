Perú se ha convertido en uno de los países favoritos de los artistas internacionales, especialmente del género de la salsa. De esta manera, el próximo 20 de septiembre se celebrará la primera edición del Salsa Lima Festival, espectáculo que reunirá a reconocidos artistas como Victor Manuelle, La India, Jerry Rivera y más en el Estadio Nacional.

Hasta el momento, se han vendido más de 30 mil entradas, agotando casi el 90% de las localidades. A menos de un mes para su realización, algunos boletos continúan a la venta a través de Teleticket.

En esta primera edición se reunirá un cartel de lujo encabezado por estrellas de la salsa como Víctor Manuelle, La India, Jerry Rivera, Tito Nieves, Tony Vega, José Alberto “El Canario”, Andy Montañez, Charlie Aponte, Rey Ruiz, Los Van Van de Cuba, Ray Sepúlveda, Luisito Carrión, Bobby Valentín, Dimensión Latina, Hermanos Lebrón y Porfi Baloa y sus Adolescentes.

La organización del evento confirmó que, en esta primera edición, el festival contará con dos escenarios estelares, permitiendo que el público disfrute de más de seis horas de salsa ininterrumpida.

Asimismo, el Salsa Lima Festival contará con un despliegue técnico de alto nivel, que incluye pantallas gigantes de última generación, un impactante juego de luces y un sistema de sonido de alta fidelidad.

El Salsa Lima Festival llega al país para los amantes del género y reúne a grandes exponentes internacionales en un solo recinto: el Estadio Nacional. Todavía quedan entradas disponibles a través de Teleticket.