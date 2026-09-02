Ariana Grande protagonizó un emotivo momento durante su concierto de este martes en Londres, donde no pudo contener las lágrimas al despedirse temporalmente de los escenarios y cerrar su gira ‘Eternal Sunshine’.

La cantante estadounidense, de 33 años, puso fin en el O2 Arena a una serie de diez presentaciones en Londres, todas con entradas agotadas. El espectáculo también significó el cierre de una gira de 41 conciertos.

Ante unos 20.000 asistentes, Grande tomó el micrófono mientras estaba sentada en un taburete y, con la voz entrecortada, agradeció al público por haberle permitido vivir una experiencia que calificó como una de las más especiales de su vida.

Ariana Grande cierra su gira entre lágrimas y se toma una pausa para alejarse del escrutinio. Foto: Instagram

La artista explicó que quería expresar su agradecimiento antes de que las emociones terminaran por desbordarla: “Antes de ponerme a llorar del todo”.

Ariana Grande no pudo contener las lágrimas

Durante su mensaje, la cantante se llevó hasta en dos ocasiones las manos a los ojos para secarse las lágrimas. Finalmente, consiguió terminar sus palabras y lanzó besos a los asistentes antes de continuar con el espectáculo.

El momento marcó el cierre de una etapa para Grande, quien se prepara para alejarse temporalmente de los escenarios. Según su equipo, la decisión está relacionada con el deseo de apartarse del “constante escrutinio social” al que ha estado sometida.

La cantante ha sido objeto de numerosos comentarios y especulaciones sobre su apariencia en los últimos tiempos, especialmente debido a su extrema delgadez.

Su actuación no mostró señales de fragilidad

Grande apareció completamente vestida de negro durante el concierto. Su aspecto volvió a generar comentarios entre el público y en redes sociales, aunque la crónica de la BBC señaló que la artista “no mostró señales de fragilidad o delicada salud” durante la presentación, más allá de una herida en uno de sus pies.

La cantante, de hecho, respondió con soltura a las exigentes coreografías junto a su equipo de bailarines y mantuvo el ritmo durante el espectáculo.

La fragilidad, según la crónica, se hizo evidente principalmente en su voz en algunos momentos puntuales de la noche.

‘One Last Time’, una canción cargada de significado

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Grande pidió ayuda al público antes de interpretar ‘One Last Time’, canción que adquirió un significado especial después del atentado ocurrido en Manchester en 2017.

“Londres, voy a necesitar vuestra ayuda con esta (canción)”, dijo la estrella.

El tema se convirtió en uno de los símbolos asociados a los supervivientes y las víctimas del ataque ocurrido durante un concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena.

El atentado dejó 22 personas fallecidas, además de numerosos heridos, y marcó profundamente la trayectoria personal y profesional de la cantante.