Ariana Grande es una cantante, compositora, productora musical, empresaria y actriz estadounidense. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Ariana Grande es una cantante, compositora, productora musical, empresaria y actriz estadounidense. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
/ PATRICK T. FALLON
Por Redacción EC

Ariana Grande protagonizó un emotivo momento durante su concierto de este martes en Londres, donde no pudo contener las lágrimas al despedirse temporalmente de los escenarios y cerrar su gira ‘Eternal Sunshine’.

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