¿De dónde vienen los nombres de algunas bandas famosas?

Ponerle un buen nombre a un grupo no es nada fácil. Este tiene que reunir algunas características especiales para que pegue, vaya con el estilo musical de la banda, suene bien y hasta contribuya a crear una leyenda. Te contamos cómo nacieron los nombres de algunas bandas que lograron llegar a lo más alto.

THE BEATLES

La historia de los Fab Four comenzó cuando un adolescente John Lennon formó un grupo al que llamó The Quarrymen. Años después, Paul McCartney, George Harrison y un amigo de Lennon, Stuart Sutcliffe, se unieron al grupo denominándolo The Beetles (Escarabajos), luego este cambió a The Beatals, pasaron por Johnny and the Moondogs, The Silver Beatles, hasta quedar como The Beatles. Había nacido una leyenda.



FOO FIGHTERS

¿No has odiado tu nombre alguna vez? Bueno, eso es lo que siente Dave Grohl —vocalista del grupo— sobre el nombre de su famosa banda. “Foo Fighters es el nombre de banda más tonto que ha existido nunca. Si hace 20 años hubiese sabido que nos iría tan bien, no le ponía así al grupo”, sostuvo en una entrevista. Foo Fighters es un término que se empleaba durante la Segunda Guerra Mundial para nombrar a los objetos voladores no identificados... ¡peor hubiera sido para Grohl si le ponían The Ovnis!



DAFT PUNK

Antes de llamarse Daft Punk, el grupo llevaba como nombre Darlin’ y hacían un estilo de música que un crítico de la revista Melody Maker catalogó como “a bunch of daft punk”, es decir, un montón de punk (o vandalismo) tonto. Parece que los franceses tomaron con humor el dardo y optaron por bautizar su nuevo proyecto como Daft Punk. A veces tener correa ancha puede beneficiarnos.



TAME IMPALA

La banda australiana que tocó en Lima el 2016 y fue fundada por Kevin Parker tomó su nombre de la guitarra Hagstrom Impala. Este original modelo data de la década de 1960, época en la que está inspirada parte de la aclamada propuesta psicodélica de Tame Impala.



MOTLEY CRUE

En un inicio, se iban a llamar Christmas (Navidad), a iniciativa de su bajista Nikki Sixx. Por fortuna, al guitarrista Mick Mars se le despertaron las neuronas y recordó que alguien había calificado a una de sus bandas anteriores como una ”pandilla variopinta” (Motley Crew). Sixx sugirió hacerle cambios al nombre y de paso ponerles diéresis en honor a las cervezas Löwenbräu que no paraban de bajarse. Al final quedó como Mötley Crüe.



STONE TEMPLE PILOTS

Banda emblema de los noventa, su fundador Scott Weiland le puso primero Mighty Joe Young, pero luego supieron que un músico de blues había tomado el mismo nombre. Cansados de pensar, lo miembros de la banda le pusieron el atrevido nombre Shirley Temple’s Pussy (¡¿?!), al que más tarde cambiaron a Stereo Temple Pirates hasta quedar finalmente como Stone Temple Pilots. Valió la pena tanto cambio.



THE ROLLING STONES

En julio de 1962, la ‘banda de rock and roll más grande del mundo’ y una de las más longevas de la historia, debutó en el club Marquee de Londres con su legendario nombre. ¿Cómo así se les ocurrió? Fue el guitarrista del grupo, Brian Jones, quien lo tomó de una canción titulada “Rollin’ Stone” del bluesero Muddy Waters. Curiosidad: los ‘Stones’ nunca grabaron el tema al que deben su nombre... al menos hasta ahora no lo han hecho.



SYSTEM OF A DOWN

Daron Malakian, compositor y guitarrista del grupo, fue el gestor del nombre, a partir de un poema que el mismo escribió y tituló ‘Victims of a Down’. El paso del Victims al System se debió a la fuerza de esta segunda opción y además porque empezaba con la S de Slayer, la banda favorita del buen Daron. Ni Tongo lo hubiera adivinado.



ÉL MATÓ A UN POLICÍA MOTORIZADO

El quinteto de indie rock de La Plata, Argentina, debe su kilométrico nombre simplemente a la casualidad. Santiago Motorizado, bajista y voz del grupo, contó que el grupo andaba empilado en una reunión viendo una película cuando vieron en los subtítulos una frase: él mató a un motorizado... y punto, quedó. A veces es bueno salirse de las fórmulas tradicionales o no pensarlo mucho para ponerle nombre a tu banda.



KANAKU Y EL TIGRE

El nombre de la banda peruana está relacionado directamente con dos de sus integrantes: Bruno Bellatín (Kanaku) y Nicolás Saba. ¿Por qué Kanaku? Según explica el mismo Bruno, esta palabra significa ‘fuego’ en quechua y la buscó especialmente para que empate con El Tigre, un proyecto que tenía Nicolás Saba.



TRAVIS

Luego de publicar su primer EP bajo el nombre de Glass Onion —en homenaje a una de las canciones del “White Album” de The Beatles— los integrantes de la banda escocesa decidieron cambiar de nombre y denominarse Travis, personaje central de la multipremiada película de Win Wenders, “Paris, Texas”, de 1984, que interpretó el actor Harry Dean Stanton.



GREEN DAY

Cuando esta banda se llamaba Sweet Children, el vocalista del grupo, Billie Joe Armstrong, escribió un tema titulado justamente “Green Day”. Como es fácil suponer, trataba sobre fumar hierba en un día especial. Luego cambiaron su nombre por Sweet Baby, sin embargo, el grupo encontró su nombre definitivo en la canción que Armstrong había compuesto: Green Day.



JOY DIVISION

La banda británica liderada por Ian Curtis dejó atrás su nombre inicial Warsaw y lo cambió por Joy Division, que hacía referencia a un grupo de mujeres que prestaba servicios sexuales en los campos de concentración nazis, durante la Segunda Guerra Mundial. Traducido literalmente como ‘División de la alegría’, fue el nombre que Curtis tomó de la novela titulada “La Casa de las muñecas”, del escritor judío Yehiel De-Nur.