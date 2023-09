Ville Valo, compositor finlandés y conocido mundialmente por ser el fundador de la banda de rock gótico HIM, llegará a Lima para realizar un único concierto el próximo 28 de octubre. El evento se llevará a cabo en el Teatro Leguia, ubicado en la avenida Arequipa 834, Cercado de Lima.

En esta ocasión el artista promocionará su álbum debut en solitario ‘Neon Noir’, el cual fue publicado en enero del 2023 y fue un salvavidas para el artista durante pandemia, donde no veía mucha esperanza.

“‘Neon Noir’ es una guía sónica paso a paso sobre cómo sobrevivir, y tal vez incluso disfrutar, el reino de VV con su abundancia de cosas que saltan en la noche”, dice Valo. “Es un maratón de rímel entre lágrimas entre Robert Smith y Ozzy, con una pizca de esperanza”.

Algunos éxitos musicales que incluye el álbum son ‘Run away from the sun’,’Echolocate Your Love’, ‘Lovelletting’, ‘Neon Noi’, entre otros. Valo además recuerda su pasado en HIM y apela a la nostalgia, tocando en su gira temas como ‘Poison Girl’, ‘The funeral heart’, ‘Join Me in dead’, presentando un set list con 50% HIM y 50% de su disco solista.

Cabe mencionar que con HIM, VV construyó una carrera llena de éxitos, desde su debut con el álbum ‘Greatest Love Songs Vol.666′. Con este disco obtuvieron mucha popularidad en Europa. Uno de sus trabajos más emblemáticos fue ‘Razorblade Romance’.

La productora Atenea está a cargo de esta experiencia en Lima y ha confirmado que las entradas ya se encuentran disponibles en Eventrid.pe. El costo de los tickets van desde S/260 hasta S2,400.