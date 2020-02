El martes 25 de febrero se vivió la tercera jornada del Festival Viña del Mar 2020 y la cantante Ana Gabriel fue la responsable de abrir la gala con un impecable show musical.

La artista de 64 años conquistó el “monstruo” de la Quinta Vergara con éxitos como “No te hago falta”, “Simplemente amigos”, “Quién como tú”, entre otras memorables canciones que marcaron su carrera musical.

La cantante, como sus colegas antecesores, se pronunció también sobre la crisis en Chile y se dirigió al pueblo chileno con un potente mensaje.

“No puedo decir más que gracias a este país y espero que las cosas vuelvan como lo tenía en mi alma. No me gusta la política, pero tampoco acepto que le hagan daño a los pueblos porque no lo puedo aceptar”, señaló la celebridad con una bandera chilena en mano.

“Como no acepto lo que está pasando en México. Así que vamos a orar todos para que se arregle Latinoamérica. Yo pensé que el último país en caer en las garras y en las manos de unos pocos, cayó. Amigos chilenos no se dejen”, agregó Ana Gabriel.

Tenso momento en #Vina2020: Ana Gabriel pide que las "cosas vuelvan a establecerse", hace una oración por Chile "para que se arregle" porque "cayó en las garras de unos pocos"; "amigos chilenos, no se dejen". pic.twitter.com/UyhiOARnx2 — Raúl Álvarez M. (@AlvarezMalebran) February 26, 2020