Tras realizar su primera presentación en Viña del Mar 2020, la agrupación estadounidense Maroon 5 dejó las instalaciones del lugar sin brindar ninguna declaración.

Maroon 5, que tenía pactado un show en el prestigioso festival a las 8:00 p.m., llegó con un retraso de 15 minutos y subió directo al escenario para deleitar al público con todo su repertorio musical.

Pero fueron los usuarios de las redes sociales los que mostraron su fastidio por la “poca entrega” en el escenario de la agrupación liderada por Adam Levine.

“Ni siquiera fui a Viña y me siento estafada. ¿Quién me devuelve mi tiempo?”, “debieron haber traído a Chayanne, no más Maroon5”, son algunos comentarios que se pueden encontrar en Twitter.

Así se me cayó la cara de vergüenza después de decirle a mis papás que #Maroon5 se mandaban los medios shows. #Viña2020 pic.twitter.com/RBZh5pZ984 — Loreh Lynn. (@bo_hemiaa) February 28, 2020





Imágenes exclusivas de Adam Levine abandonando la Quinta Vergara 😂 #Maroon5 pic.twitter.com/vFOSu8ua4v — Eve✌🏻 (@SoyEveelyn) February 28, 2020













“Ahí está el guitarrista y Adam Levine, el vocalista de Maroon 5. Todos bajando muy rápido y es más nisiquiera pasaron por el camerino, pasaron directo a la zona del transporte que los llevaba de vuelta al hotel”, indicó un comentarista de Fox Live y agregó que Maroon 5 no saludó a nadie y se retiraron rápidamente de festival de Viña del Mar.

“Siempre se quedan en el camarín, se cambian de ropa, se pegan una duchita, saludan, charlan entre ellos, ellos directo a la camioneta. Pero bueno son otras culturas”, sentenció.

Maroon 5 deja inmediatamente la Quinta Vergara tras su presentación #Viña2020 pic.twitter.com/rwaUXLspOt — T13 (@T13) February 28, 2020

SIN GAVIOTAS EN EL ESCENARIO

Varios medios chilenos dieron cuenta que la banda estadounidense había solicitado inhibirse de la ceremonia que implica recibir gaviotas. Tampoco hubo algún tipo de interacción con los conductores del festival.

No es la primera vez que un artista de talla internacional prefiere “pasar” del clásico ritual que acoge la Quinta Vergara.

El viernes 28 de febrero Maroon 5 tiene previsto dar un show en el Estadio Bicentenario de La Florida, ubicado en la capital del país vecino.

VIDEO RECOMENDADO

Mon Laferte y su presentación en Viña del Mar





Mon Laferte: Así fue su intervención feminista y discurso de protesta en show de Viña del Mar