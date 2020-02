Mon Laferte y las protestas en Chile se volvieron casi sinónimo luego de que la cantante de 36 años realizara una controvertida aparición en la alfombra roja de los Grammy Latinos 2019, donde mostró su torso desnudo pintado con la frase “en Chile tortura, violan y matan”. Ahora, cuatro meses después del incidente, la cantante se presentará en el escenario de la Quinta Vergara en medio de un nuevo clima de incertidumbre e ira en Viña del Mar, luego de las multitudinarias y en ocasiones violentas protestas realizadas en los alrededores del recinto del evento musical. En la expectativa de lo que probablemente será una inolvidable interpretación, hacemos un recuento de todas las veces que la artista alzó su voz por su pueblo.

► Viña del Mar 2020 EN VIVO: peruana Luz Merly Santa Cruz ya está lista para la competencia folclórica

Mon Laferte lleva el activismo de la mano de su carrera como artista. La cantante chilena causó controversia 14 de noviembre por revelar sus pechos en la alfombra roja de los Grammy Latino 2019 bajo la frase “En Chile tortura, violan y matan”. Esto en reclamo por las revueltas sociales que afronta su país. Horas antes de este momento, Laferte ganó en la Premiere de la ceremonia la distinción al Mejor álbum de música alternativa por “Norma” y aprovechó su discurso sobre el escenario para pedir justicia para Chile y reivindicar la lucha de los jóvenes en ese país.

“Quiero leer una décima que me pidió una compañera cantora chilena que es La Chinganera a raíz de lo que está pasando en mi país que es Chile”, dijo la artista. “Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena, que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro. Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha. No detendrán nuestra lucha, hasta que se haga justicia”, recitó.

► Grammy Latino 2019: Mon Laferte muestra los pechos como protesta a la crisis en Chile

► Grammy Latino 2019: una gala cargada por las protestas vividas en Chile y Latinoamérica

Esta no es la primera vez que Mon Laferte se pronuncia sobre la situación en Chile. A inicios de noviembre, dio un mensaje explícito en el marco de su triunfo en los MTV Europe Music Awards 2019, en la que ganó por Mejor Acto de Latinoamérica Norte. Si bien, Laferte no pudo asistir a la gala, compartió un video en su Instagram que agradece por el premio.

“Hola mi gente de MTV, aquí Mon Laferte. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz de haberme ganado el premio Mejor Artista Latinoamérica Norte. Segunda vez que lo gano, así que muchas muchas muchas gracias”. Sin embargo, el video fue grabado teniendo como fondo una pared en la que mostraba la frase “No + milicos” pintada en ella.

A finales del 2019, la cantante chilena ─quien reside en México─ volvió a protestar en contra del Estado de emergencia en su país, el cual derivó en la presencia de militares en las calles. Con un olla en la mano, la artista encabezó la manifestación. Este momento fue registrado por ella misma vía Instagram.

Además, Mon Laferte participó en un video que se hizo viral en redes sociales, en el que se unía a sus compatriotas artistas Francisca Valenzuela, Mauricio Durán, Pedropiedra, Manuel García, entre otros 30 figuras, para solicitarle al presidente chileno Sebastián Piñera ponerle fin al toque de queda.

A través de Twitter, Mon Laferte también ha sido muy dura con el presidente Sebastián Piñera, a quien hasta tildó de “dictador que da órdenes comiendo pizza en el barrio alto”. En un tweet de octubre pasado, la artista chilena le pide al mandatario abandonar su cargo. “Por favor te suplico, saca a los militares de las calles, están matando a la gente. Se supone eres el presidente de tods lxs chilen@s, eres el único que puede arreglar la cagá que dejaste”, escribió.

Puras frases genéricas @sebastianpinera por favor te suplico, saca a los militares de las calles, están matando a la gente. Se supone eres el presidente de tods lxs chilen@s, eres el único que puede arreglar la cagá que dejaste. #RenunciaPiñera — MON LAFERTE (@monlaferte) October 21, 2019

TE PUEDE INTERESAR

VIDEOS RECOMENDADOS

Viña del Mar 2020: Ricky Martin

Mon Laferte se prepara para show en Viña del Mar. (Video: Instagram)