Corría el año 2005 y Jorge Pardo hacía historia en Viña del Mar al convertirse en el primer peruano en ganar dos Gaviotas de plata en la competencia Internacional de la canción del festival chileno. Una, por mejor intérprete y otra, como mejor canción, por el tema “Mi alma entre tus manos”.

La imagen del emocionado ganador, abrazando la bandera peruana y dando vueltas por el escenario al escuchar su doble triunfo quedó en la memoria de miles de peruanos que veían a su representante salir victorioso del ‘Monstruo de Viña del Mar’ que ya había hecho sentir su presencia con varias pifias a Pardo, en la presentación que este tuvo en la primera ronda del certamen musical.

Hasta acá todo parecía haber salido perfecto. Sin embargo, la historia daría un giro inesperado con el regreso del cantante peruano a nuestro país.

“Me siento en la gloria, quiero agradecer a mi país y a todas las personas que apostaron por mí. La competencia estuvo muy reñida. Yo trataba de pensar en que no iba a ganar, pero estoy muy emocionado de haber logrado este triunfo para el Perú”, declaró un emocionado Pardo, una vez en Lima.

Una emoción que horas después se opacaría por las declaraciones de Jessyca Sarango, la compositora de “Mi alma entre tus manos”. Y es que la también cantante aseguraba que había sufrido una traición por parte del cantante.

“Lamento dar una triste y desagradable noticia para el país porque alguien que consideraba mi amigo y con quien me unía una amistad de 15 años, no quiere entregarme mi gaviota y los quince mil dólares que me corresponden”, expresó Jessyca. “Si no me entrega lo que por derecho me corresponde, yo iniciaré una acción legal en su contra. Lo espero hasta el 13 de marzo”, agregó la compositora.

La respuesta de Jorge Pardo

La respuesta de Pardo no tardaría en llegar y lejos de terminar con este incómodo momento, este aseguraba públicamente que Sarango no era la única autora de “Mi alma entre tus manos”, por lo tanto, solo estaba dispuesto a entregarle 10 mil dólares del dinero que recibió como premio, además de las dos gaviotas.

“Yo y otro socio hicimos la música del tema. Eso sí, no le daré ni una gaviota porque me las gané de manera simbólica. ¿Qué cosa quiere? ¿Que parta la gaviota en tres?”, indicó el cantante.

Días después, con el tema aún sin resolver, Pardo declaró: “Estoy de acuerdo en que Jessyca tenga su gaviota y le dije que le voy a ayudar a que la organización de Viña del Mar le entregue una, pero no le voy a dar las mías. Sería como si Montaner le diera un Grammy al que le compone las canciones”.

Asunto arreglado

Una semana después de desatado el escándalo, Jorge Pardo, junto a Jessyca Sarango y a Armando Massé, el presidente de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC), resolvieron y anunciaron en conferencia de prensa que la disputa entre ambos había sido resuelta.

“Quizá me precipité, quizás reaccioné así por un ataque que sentí, me disculpo, lo lamento muchísimo. Si hubiera sabido que la canción “Mi alma entre tus manos” iba a causar estas cosas, nunca la habría escrito”, declaró Sarango.

Jorge Pardo, por su parte, afirmó: “Lo que conseguí en Chile es un triunfo para el país, nadie tiene derecho a manchar una alegría, esto se pudo evitar desde el principio si hubiéramos hablado”.

En un acta de conciliación firmada por los Jorge Pardo, Jessyca Sarango y Andrés Landavere, todos miembros de Apdayc, se resolvió que los tres se repartirían los 30 mil dólares del premio en tres partes iguales, es decir, 10 mil para cada uno.

Asimismo, se explicó que Apdayc solicitaría a los organizadores del Festival de Viña del Mar el envío de dos réplicas de la Gaviota de plata que ganó Pardo para que le sean entregadas a la compositora y al arreglista.

“Si no hacen las réplicas nosotros las haremos”, dijo Armando Massé, dando por finalizado el bochornoso hecho.