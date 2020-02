La noche del lunes último la presentación de Mon Laferte no solo se vio marcada por las protestas en las tribunas. También porque la artista chilena, tras recibir la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro; premios tradicionales del festival, anunció que no se quedaría con las estatuillas.

“Esto es un símbolo, yo ya me llevé todas las gaviotas, pero como símbolo de que Chile está en un momento especial y a modo significativo voy a entregar mi Gaviota a alguien que la necesite, a una fundación. Porque yo no quería venir a este festival, pero ya me llevo su cariño. Gracias por todo”, indicó Mon Laferte el lunes último en el escenario del festival.

Lo ocurrido con Mon Laferte es uno de los casos en los que artistas galardonados con el premio prefirieron no quedarse con el mismo.

GAVIOTA EN CAÍDA LIBRE

La presentación del español Enrique Iglesias en Viña del Mar 2000 pasó al recuerdo no solo por los temas con los que encantó a la audiencia; sino por su decisión de regalarle la Gaviota de plata al público. ¿Cómo entregarle una estatuilla al ‘monstruo’ de la Quinta Vergara?

Enrique Iglesias lanzó la Gaviota al público, pero al tratarse de un objeto contundente hirió a dos mujeres, una en el labio inferior y a otra en una mano. El cantante quedó sorprendido ante las pifias del público.

REGALO PARA UN AMIGO

En 2018, Carlos Vives se presentó en Viña del Mar, donde recibió la clásica Gaviota de plata. Pero no se quedó con el premio, pues se la entregó a Tomás Acle; uno de sus fans, el cual tiene síndrome de down.

Como se informó por aquel entonces, la familia de Acre contactó con la producción del show, pues el joven era un gran admirador de la música del colombiano. Vives, en respuesta, le dio un recuerdo inolvidable. Ambos, vale resaltar, se volvieron a encontrar ese 2018.

Tras el regalo de Vives, el festival de Viña del Mar le entregó un reconocimiento incluso mayor: la Gaviota de Oro, que el cantante de “Carito” recibió emocionado.

