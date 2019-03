Viña del Mar 2019 EN VIVO: Becky G y Bad Bunny clausuran el festival chileno

El Festival de Viña del Mar 2019 celebra su sexta y última fecha este viernes 1 de marzo, teniendo como principales invitados a la reconocida cantante urbana Becky G, al reggaetonero Bad Bunny y al humorista Bonco Quiñongo.



► Viña del Mar 2019: Becky G revela dice que sus canciones buscan "empoderar a las mujeres"

► Viña del Mar: Bad Bunny dice que los que escuchan trap "no significa que sean criminales"



Bad Bunny será el encargado de abrir el último día del festival Viña del Mar con sus conocidos temas "Eres mía", "Ni bien ni mal", "Ahora me llama", "Caro" y entre otros.



"Desde pequeño he visto este Festival e ir sonaba como un logro. Ahora que me toca a mí se siente presión. Llevo una semana ansioso, con expectativas por la actuación", reconoció Bad Bunny sobre su presentación en Viña del Mar.



Becky G, quien este viernes cantará en el cierre de la 60 edición del Festival de Viña del Mar, afirmó que "no estamos acostumbrados a escuchar a una mujer con confianza" al ser preguntada por sus polémicas letras en una rueda de prensa previo a su concierto.



"Mis canciones tienen un mismo mensaje, que es empoderar a las mujeres para decir que nosotras también podemos", explicó la cantante de raíces mexicanas.



SIGUE TODOS LOS DETALLES EN VIVO AQUÍ:



El artista de trap Bad Bunny dijo el jueves -a un día de su presentación en Viña del Mar - que representa a una "nueva generación" que quiere escuchar música "con sentido", pero que "los jóvenes también quieren cualquier cosa que les divierta, como canciones de sexo, drogas o violencia".



"Hay gente joven que escucha este tipo de música por diversión y no significa que sean criminales o tomen drogas", explicó Benito Martínez, más conocido como Bad Bunny, en una rueda de prensa en Viña del Mar, Chile.



Bad Bunny firmó su primer contrato con una discográfica hace tres años y ya cuenta con temas en colaboración con artistas como Becky G ("Mayores"), Enrique Iglesias ("El Baño"), J Balvin ("Si Tu Novio No Te Deja Sola") o Drake ("Mía").

La cantante de música urbana Becky G, saltó a la lista de éxitos con su tema "Mayores" (2017), en el cual colaboró con Bad Bunny y más adelante con el single Sin Pijama (2018).



Becky G fue descubierta por un vídeo que colgó en YouTube cantando en 2011, luego firmó un contrato discográfico con el que empezó su carrera en inglés y logró situar su sencillo "Shower" (2014) en el número 20 de la lista de los Billboard.



"Tenía miedo de iniciarme en la música latina, porque el español no es mi primera lengua y no sabía si me iban a aceptar. También porque la música urbana es un género dominado por hombres. Aunque en realidad soy una chica de barrio, empecé a rapear a los 14 años", explicó Becky G, quien cumplirá 22 años encima del escenario del Festival de Viña del Mar, este viernes.



La joven cantante formó parte del jurado del Festival de Viña del Mar, que desde el pasado domingo 24 evaluó las canciones que se presentan en el concurso folclórico e internacional, junto a Sebastián Yatra, Yuri, María de Faria y entre otros artistas.



HORA Y CANAL



La transmisión del festival estará disponible para Chile a través de las señales de Canal 13 y TVN, mientras que FOX (Canal 108 Movistar) lo llevará a toda Latinoamérica por la señal de FOX Life, FOX Channel y también puedes descargar la App de Fox.



Chile: 10:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.