Viña del Mar 2019: Susan Ochoa explicó cuál fue el error que la obligó a volver a cantar | VIDEO

Este domingo se dio inicio al Festival de Viña del Mar 2019 en medio de poderosas presentaciones de artistas internacionales; entre ellos, de nuestra representante peruana en la categoría Internacional, Susan Ochoa; quien debutó en el escenario de la Quinta Vergara con el tema "Ya no más", sorprendiendo al jurado compuesto por Humberto Gatica, Yuri, Carlos Rivera, Constanza Santa María, Sebastián Yatra, Camila Gallardo, Álvaro Escobar y Becky G.

Sin embargo, su actuación en vivo se vio interrumpida durante los primeros segundos por un problema técnico. Consultada sobre el tema, Susan Ochoa explicó a El Comercio: "A nosotros nos ponen un retorno para poder escuchar a la banda, pero (en ese momento) no entraba la señal de los músicos y no podía escuchar nada. Entonces, no sabía en qué momento empezar".

De esta manera, Susan Ochoa descartó las sospechas de sabotaje por parte del público chileno. Por el contrario, confesó haberse sentido acogida por el país sureño, recibiendo diferentes muestras de cariño.

"He recibido mucho cariño por parte de la producción y el público. (...). La prensa chilena me ha dado la oportunidad de hacerme conocida aquí. Es más, la misma gente de aquí me reconocía y me pedían algunos autógrafos", afirmó.

PUNTUACIÓN ANECDÓTICA

Si bien Susan Ochoa se hizo merecedora del puntaje más alto en el primer día de Viña del Mar, ella admitió desconocer que el puntaje más alto era de 7 puntos. Por ello, al recibir 6,1 puntos, la chiclayana se mostró confundida, ya que desconocía que se trataba de una puntuación positiva.

Sobre esto, Susan Ochoa mantiene la calma y se muestra prudente para las próximas presentaciones. "Todavía faltan más participantes. Hoy (lunes 25 de febrero) cantan tres más. Hay mucho talento, así que nada de confiarse. Solo esperar que el público nos apoye, como lo ha estado haciendo", manifestó.

El festival más importante a nivel latinoamericano también contó con las presentaciones en vivo de Wisin & Yandel y Sebastián Yatra; quienes fueron el plato fuerte de la noche. Además, también debutaron los competidores de la categoría Internacional Mr. Saik (Panamá) y Martina La Peligrosa (Colombia).