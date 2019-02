Susan Ochoa desde Viña del Mar 2019: "No me siento confiada" | FOTOS

El Festival de Viña del Mar 2019 ya se encuentra en la recta final de las competencias; y Susan Ochoa, nuestra representante por la categoría internacional, se proyecta a ser una de las favoritas para la semifinal del festival de la canción.

► Viña del Mar 2019: revive la segunda presentación de Susan Ochoa | VIDEO

► Viña del Mar 2019: Susan Ochoa volvió a ocupar el primer puesto | VIDEO



En conversación con El Comercio, la intérprete de "Ya no más" -la sentida balada con la que compite en Viña del Mar- nos confesó sus sentimientos luego de presentarse, por segunda vez, en el escenario de la Quinta Vergara.

"Me sentí un poco más cómoda. Crecen las ganas de seguir adelante con toda la actitud del mundo. El primer día sí me puse un poco nerviosa por las fallas técnicas, y como todo programa en vivo, tenía que resolver. (...) Pero de todo lo malo, se rescata lo bueno", dijo.

PRIMER LUGAR

Como se recuerda, Susan Ochoa inició con pie derecho su participación en Viña del Mar 2019, obteniendo el mayor puntaje en su debut (6,1 puntos) y repitiendo el plato en su segunda actuación (6,7 puntos). Al respecto, la cantante manifestó su agradecimiento al público por el apoyo que le brindan.

Sin embargo, a tan solo horas del anuncio de los semifinalistas de ambas categorías, Susan Ochoa descartó sentirse confiada con los resultados que la posicionan como posible candidata a llevarse la Gaviota por la competencia internacional.

"Estoy agradecida con todas las personas que me están brindando su respaldo y su cariño, pero no me siento confiada. Hoy (miércoles 27 de febrero) nos dicen qué países pasan a la semifinal; solo con fe y con toda la energía positiva de que vamos a estar en la semifinal", afirmó.

LO QUE SE VIENE

Este miércoles 27 de febrero, el jurado dará su veredicto final sobre ambas competencias (internacional y folclórica), anunciando a los tres artistas de cada categoría que pasan a la etapa final de Viña del Mar.

Estos deberán haber obtenido las mayores puntuaciones en sus actuaciones previas para, finalmente, volver a convencer al jurado el jueves 28 de febrero y el viernes 1 de marzo durante la gran final.