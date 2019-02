Viña del Mar 2019: Susan Ochoa envía mensaje a fans horas antes de presentación

Por medio de la red social de fotografías Instagram, la cantante peruana Susan Ochoa envió un mensaje a us fans horas antes de volver a cantar frente al público del festival de Viña del Mar.

"¡Hoy mis amores es un gran día!", escribió Susan Ochoa en su cuenta personal de Instagram. El efusivo mensaje culmina con un "¡Vamos Perú!".

Como se recuerda, Susan Ochoa sorprendió al jurado conformado por Humberto Gatica, Yuri, Carlos Rivera, Constanza Santa María, Sebastián Yatra, Camila Gallardo, Álvaro Escobar y Becky G con su interpretación del tema "Ya no más".

Susan Ochoa espera dar una gran presentación en Viña del Mar. (Foto: Instagram)

Susan Ochoa reveló hace poco a El Comercio que descarta por completo un sabotaje por parte del público chileno y que se siente muy a gusto en el país del sur.

"He recibido mucho cariño por parte de la producción y el público. La prensa chilena me ha dado la oportunidad de hacerme conocida aquí. Es más, la misma gente de aquí me reconocía y me pedían algunos autógrafos", manifestó Susan Ochoa.

La cantante peruana volverá a subir al escenario de Viña del Mar este martes 26 de febrero donde disputará la segunda ronda para poder llevarse una Gaviota.