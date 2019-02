Raphael Viña del Mar 2019 EN VIVO ONLINE con Dino Gordillo y Yuri: todo sobre el festival | Día 2

Viña del Mar 2019 EN VIVO ONLINE Raphael, Dino Gordillo y Yuri | El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2019 comenzó a lo grande el domingo 24 de febrero para seguir de largo hasta el viernes 1 de marzo. Como cada año, el evento se lleva a cabo en el Anfiteatro de la Quinta Vergara, en la ciudad chilena de Viña del Mar, región de Valparaíso, esta vez con la actuación especial de destacados artistas como Bad Bunny, Backstreet Boys, entre otros. En el Día 1 del festival, Wisin & Yandel y Sebastián Yatra estuvieron a cargo de la fiesta junto al comediante chileno Felipe Avello, mientras que el Día 2 tendrá a Raphael y Dino Gordillo como las estrellas de la jornada junto a Yuri.



¿Cómo ver Viña 2019? Si estás en Chile, a través de Canal 13 y TVN, y para el resto de América Latina, a través de Fox Life. ¿Por Internet? Por las plataformas digitales -apps- de los mismos canales.

En la edición número 60 del festival latino de música más grande de la región competirán seis canciones de corte internacional y otras seis de corte folclórico competirán por ‘La Gaviota de Plata’, el premio de este gran evento que representa las playas de la ciudad, la libertad y la belleza de la música.

Martín Cárcamo y María Luisa Godoy son los presentadores de Viña 2019, evento que se caracteriza por contar con grandes artistas musicales nacionales e invitados internacionales que brindan sus shows y hacen vibrar a 'El Monstruo', denominación popular que en Chile se le da al público que asiste al festival.

VIÑA DEL MAR 2019 EN VIVO ONLINE, MINUTO A MINUTO

¿DÓNDE Y A QUÉ HORA VER VIÑA DEL MAR 2019?

HORA Y CANAL PARA VER VIÑA DEL MAR 2019

La transmisión del festival estará disponible para Chile a través de las señales de Canal 13 y TVN, y las emisoras del conglomerado radial IARC, ADN y Pudahuel, mientras que el encargado de llevarlo a toda Latinoamérica será FOX (Canal 108 Movistar), FOX Life y la App de FOX.



Chile: 10:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Para el público chileno, las emisoras de IARC llevarán Viña del Mar 2019 a la audiencia radial.

VIÑA 2019 - LA PREVIA

Viña 2019 - La Previa es un show que mostrará todo lo que sucede en Viña del Mar antes de que comience cada gala del festival y la enorme expectativa que se genera cada noche. Con móviles en vivo desde distintos accesos exclusivos en los camarines, el backstage del escenario, los hoteles donde se hospedan los artistas, la entrada y las plateas de la Quinta y desde el FOX Fan Fest, todas las noches se mostrarán los preparativos de esta gran fiesta, lo mejor de la noche anterior y la presentación de los artistas sobre el escenario.



La ex Miss Universo y orgullosa embajadora de los latinoamericanos en el mundo, Paulina Vega, y el popular conductor de televisión chileno, Rafael Araneda, estarán al frente de del show previo exclusivo que presentarán desde el set principal ubicado en el centro del anfiteatro y que FOX Life y la App de FOX transmitirán en vivo todas las noches desde las 6.30 PM.

¿QUIÉN ESTARÁ EN EL FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR 2019?

ARTISTAS Y PRESENTACIONES

Marc Anthony, Becky G y Raphael encabezan la lista de artistas confirmados para el Festival de Viña del Mar 2019 en su edición 60. A ellos se suman los Backstreet Boys, quienes sorprendieron el pasado miércoles al anunciar que también formarían parte del evento musical de la Quinta Vergara.



Hasta el momento la parrilla de artistas confirmados para el Festival de Viña del Mar 2019 que inicia el próximo 24 de febrero y concluye el 1 de marzo, es la siguiente:



Domingo 24 de febrero



Wisin y Yandel

Felipe Avello

Sebastián Yatra

Raphael

Dino Gordillo

Yuri

Marc Anthony

Jani Dueñas

David Bisbal

Marco Antonio Solís

Jorge Alís

Carlos Rivera

Backstreet Boys

Mauricio Palma

Camila Gallardo

Bad Bunny

Bonco Quiñongo

Becky G

COMPETENCIA FOLCLÓRICA



[ARGENTINA] "Justo ahora" - Destino San Javier

Franco Favini y Bruno y Paolo Ragone conforman este trío argentino, cuyo origen fue rendirles homenaje a sus padres Pedro Favini, Pepe Ragone y "El Paz" Martínez ("Trío Javier") -reconocidos artistas del folclore-, tras su muerte en el 2012.



[BOLIVIA] "Me cansé de amarte" - CH'ILA JATUN

En castellano significa "Pequeños Grandes". El grupo boliviano de folclore surgió en la ciudad de Cochabamba en enero del 2008. Esta es la segunda vez que participan en Viña del Mar, tras quedar finalistas en el 2014.



[CHILE] "Y arderán" - Benjamín Walker

Hijo de la cantante Cecilia Echenique, Benjamín Walker es un joven cantautor chileno que toma influencias de artistas como Víctor Jara, Manuel García, Pedro Aznar y Luis Alberto Spinetta.



[COLOMBIA] "Que me beses" - Grupo Kvrass

Rafael Pérez, Yader Romero, Kenel Swing y Luís "El Nene" Carrascal dan vida a este cuarteto de vallenato desde el 2007. Son reconocidos como "la nueva historia del vallenato en Colombia" y cuentan con una nominación a los premios Grammy Latinos en el 2009.



[PANAMÁ] "Mi tierra te llora" - Margarita Henriquez

Con tan solo 27 años, es la competidora más joven del certamen. Ganadora de la tercera versión del reality de canto "American Idol". Recientemente, lanzó su primer disco de temas inéditos, bajo el sello Sony Music.



[PERÚ] "Una misma sangre" - Nicole Pillman

Tras su participación en el concurso "Latin American Idol", la cantante peruana destacó en géneros como el pop, la balada y, recientemente, la música criolla. Actualmente cuenta con cuatro discos de estudio y diversos singles. Su último disco-documental, "Herencia", está nominado en los Premios Platino 2019.

COMPETENCIA INTERNACIONAL



[CHILE] "Por algo fue" - Neven Ilic

El cantante y productor chileno ha compuesto los éxitos "I Wanna Give My Heart" de Denise Rosenthal y "Walk Away" de Kel Calderón. En el 2013, estrenó su primer disco "Export", con el que se posicionó en el puesto #3 en el chart local.



[COLOMBIA] "Tu culpa" - Martina La Peligrosa

Su música combina sonidos como el pop, rock y electrónicos con ritmos del caribe colombiano. Su primer álbum completo "Alma Mía" (2017) la hizo merecedora de una nominación en los Latin Grammys como "Best New Artist".



[CUBA] "Un pasito por América" - Boni & Kelly (BNK)

Este dúo de hermanos fue formado en una de las más importantes escuelas de arte de Cuba. Cada uno es reconocido por haber sido vocalistas de las orquestas "La Charanga Habanera" (Boni) y "El Clan" (Kelly). Su último single "No me voy contigo" lidera las emisores en Miami.



[ECUADOR] "El Innombrable" - Dayanara

Primero fueron las pasarelas y hoy son los escenarios. Dayanara fue Miss Teen Universo 2015 y excandidata del certamen Miss Ecuador 2017 antes de convertirse en cantante con su primer sencillo "Pobre y triste". Este es su debut en el festival.



[PANAMÁ] "Pégate sexy - La chama" - Mr. Saik

Fernando Arturo Cabrera Guzmán le dará el toque urbano a Viña del Mar 2019. Es autor del tema "Dime si te vas con él" junto a Dj Flex (Nigga), con el cual ocupó el primer puesto en el chart Billboard Hot Latin Tracks en el 2008.



[PERÚ] "Ya no más" - Susan Ochoa

Ex participante de reality's de talento como "La Voz Perú" y "Los cuatro finalistas", la cantante peruana es recordada por éxitos como "Fuera de mi vida" y "Porque esta hembra no llora". Recientemente, estrenó su primer disco "La dueña soy yo", el cual ya cuenta con videoclip.

¿CÓMO VOTAR EN VIÑA DEL MAR 2019?

Para votar por tus artistas favoritos, debes descargar la app del festival: Claro Viña 2019, aplicación que además te servirá para seguir absolutamente todo sobre esta fiesta de la música:

► Descargar Claro Viña 2019 de la App Store

► Descargar Claro Viña 2019 de Google Play

LOS PRESENTADORES DE VIÑA DEL MAR 2019

El evento, que es una de las fiestas más importantes de Latinoamérica, será conducido por Martín Cárcamo y María Luisa Godoy. Ambos presentadores de televisión se han preparado para conducir Viña del Mar desde noviembre del 2018.

María Luisa Godoy, de 38 años, es periodista y presentadora de televisión de Chile, tiene una gran trayectoria en la pantalla chica. Ella se inició en el programa "Mega" y ha formado parte de diversos espacios televisivos como: "Pollo en Conserva", "Gente como tú", "Juga2", "Por ti" y "Buenos días a todos".

Su primera experiencia como animadora en un festival fue cuando estuvo a cargo del "Festival del Huasó de Olmué"; asimismo, ha sido seleccionada por segundo año consecutivo para conducir Viña del Mar.

En tanto, Martín Cárcamo, de 43 años, quien también ha sido escogido para dirigir el Festival de Viña del Mar, es un locutor de radio y presentador de televisión chilena. Hizo su debut en televisión con el programa "Punto de quiebre" y ha formado parte de diversos programas, entre los cuales resaltan sus participaciones en "Pasiones", "El último pasajero", "Calle 7" y "Bienvenidos".

JURADO DE VIÑA DEL MAR 2019

La edición 60 del Festival de Viña del Mar dio a conocer los ocho miembros que formarán parte del comité evaluador:



El productor musical Humberto Gatica

La cantante y actriz Yuri

El cantante mexicano Carlos Rivera

La periodista Constanza Santa María

El cantante y compositor Sebastián Yatra

La cantante chilena Camila Gallardo

El conductor de televisión Álvaro Escobar

La cantante estadounidense Becky G

ENTRADAS A VIÑA DEL MAR 2019

¿CUÁNTO CUESTAN LAS ENTRADAS A VIÑA DEL MAR 2019?



Palco $236.900

Platea preferencial $161.000

Platea premium $121.900

Platea golden $94.300

Platea general $74.800

Tribuna numerada $40.900

Galería $28.600

Silla de ruedas $28.600

Acompañante silla de ruedas $28.600

A penas después de dos horas de que se anunciara que la banda estadounidense Backstreet Boys se presentaría en la Quinta Vergara se agotaron todas las localidades para el 28 de febrero. Sin embargo, aún quedan entradas para el resto de los días.

¿CÓMO COMPRAR ENTRADAS?

COMPRA PRESENCIAL

Puedes comprar en tiendas Hites y Cinemark habilitados en todo Chile. Puedes revisar todos los puntos de venta habilitados AQUÍ.



COMPRA ONLINE

Para comprar los tickets puedes ingresar AQUÍ.



1. Ingresa con tu RUT (El Registro Único Tributario, RUC en Perú) y contraseña.



2. Selecciona tus asientos

Si el sector que deseas comprar es “Numerado” debes seleccionar el asiento, presionar "Reservar" y luego "comprar".



Si el sector que deseas comprar es “No Numerado” solo debes hacer click según la cantidad de entradas que deseas.



Si has cometido un error y has seleccionado más entradas que las que deseas comprar, sólo debes seleccionar el botón "borrar" que aparece junto con el detalle del precio.



3. Puntos y formas de retiro

Si compraste tus entradas de manera presencial debes acercarte a tiendas Hites y Cinemark habilitados en todo Chile. Revisa aquí las direcciones y horarios.



Si compraste tus tickets a través de internet existen 4 modalidades de entrega:



Retiro en la boletería o will call, tiene un valor adicional de $1.000.

Despacho Región Metropolitana, tiene un valor adicional de $3.000

Despacho a Regiones, tiene un valor adicional de $4.500

Retiro en punto de venta (podrás retirar en cualquier punto de venta de Punto Ticket), sin costo adicional.

5. Proceso de pago

Después de revisar el contenido de tu compra, llegarás al proceso de pago. En el cual existen 6 métodos habilitados para Clientes Chilenos y/o Residentes:



Webpay: Podrás comprar con tu tarjeta bancaria de débito o crédito.

Hites: Podrás pagar con la tarjeta de esta casa comercial.

BCI / TBANC / BBVA: Podrás pagar realizando el cargo directo a tu cuenta Vista/Crédito

Banco Estado: Podrás pagar realizando el cargo directo a tu cuenta Vista/Crédito/RUT

Banco Chile: Podrás pagar realizando el cargo directo a tu cuenta Vista/Crédito

HISTORIA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CANCIÓN DE VIÑA DEL MAR

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, es un certamen musical organizado por el municipio de Viña del Mar, ubicado en la región de Valparaíso, Chile. Se lleva a cabo cada año durante el mes de febrero en el anfiteatro de la Quinta Vergara desde 1960 y se ha convertido en el Festival más grande y reconocido en América Latina.

Todo comenzó gracias a la iniciativa de Gustavo Lorca, alcalde viñamarino, y de Carlos Ansaldo, director del Departamento de Turismo y Relaciones Públicas de la Municipalidad de Viña del Mar, cuando un grupo de músicos fue citado para amenizar una feria realizada por los alumnos de la Escuela de Bellas Artes en los jardines de la Quinta Vergara en 1959.

Debido al éxito de dicho evento entre el 21 y el 28 de febrero de 19601 se realizó una competición única, en la cual los participantes debieron presentar una canción original cuyo motivo fuera la ciudad de Viña del Mar. El evento fue amenizado por algunos artistas invitados, y para febrero de 1961 se incorporó un certamen folclórico.

Desde su LII edición hasta la LIX versión, la organización, producción y transmisión del Festival de Viña estuvo en manos de la estación televisiva Chilevisión. Pero a partir de la edición 2019 hasta la del 2022, el evento será televisado en conjunto por TVN, Canal 13 y las cadenas internacionales Fox Channel y FOX life.