Viña del Mar EN VIVO: Marco Antonio Solís y Carlos Rivera cantan hoy en la Quinta Vergara

La sexagésimo edición del Festival Viña del Mar llega a su cuarta fecha con la presentación estelar en vivo de los mexicanos Marco Antonio Solís y Carlos Rivera.

Esta será la sexta vez que Marco Antonio Solís se presente en este festival, donde ha sido recocido con varias Gaviotas. Con 16 músicos que le acompañarán en sus nuevos temas como "Gracias por venir" o "Por amor a Morelia", el baladista espera repetir la buena racha.

Para Carlos Rivera, la voz del tema oficial de la película "Coco", esta será su primera vez en Viña del Mar; aunque ya subió al estrado el lunes pasado al acompañar a Yuri en una balada de su repertorio.

Rivera abrirá en la Quinta Vergara la gira internacional Guerra. Además, es integrante del jurado que evalúa a los participantes de las competencias internacional y folclórica.

La comedia, mientras tanto, estará a cargo del argentino Jorge Alís, cuya salud generó preocupación recientemente por estar disfónico.

En la conferencia de prensa del martes, Alís sorprendió a todos con su voz y contó que desde el viernes, después de un ensayo en la Quinta, su salud se deterioró. "Estoy muy preocupado de esta huevá, no sé lo que me pasó". Luego añadió: "Me pasó por un virus que me agarré de mi hijo, está toda mi familia enferma".