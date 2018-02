Viña del Mar: los momentos polémicos que hicieron historia en el festival

El 20 de febrero abrirá fuegos el Festival de Viña del Mar, un evento que a lo largo de sus 59 ediciones ha traído momentos tanto memorables como polémicos. Revisemos algunos sucesos ocurridos en la Quinta Vergara y en los que el público, considerado un indomable ‘monstruo’, ha sido protagonista especial.

1. EXPERIENCIA DOLOROSA

En una presentación en Viña del Mar 2002 de Enrique Iglesias, intérprete de “Experiencia religiosa”, la víctima del dolor no fue el cantante sino dos de sus fanáticas que asistieron a verlo a La Quinta Vergara. Emocionado por recibir la ansiada Gaviota de Plata, Enrique no tuvo mejor idea que “compartirla” con el público y la arrojó, causando daños a ambas asistentes. El hecho quedó bautizado como “el Gaviotazo”.



2. NO, NO, NO

En la edición del año 1988, la canción que representaba al Perú, “No vas a hacerme el amor” —interpretada por Marcela “Maché” Sánchez— fue descalificada bajo la acusación de plagio a una canción de la artista chilena Jacqueline Cadet. En realidad, cuentan que el ‘castigo’ fue porque la letra de la canción repetía la palabra “no” con frecuencia, lo cual se interpretó como una protesta en contra de la dictadura del presidente chileno Augusto Pinochet, en un año en el que su continuidad en el poder se definiría con un plebiscito entre el “sí y el “no”.



3. PERÚ, EXCLUIDO DE LA COMPETENCIA FOLKLÓRICA

En diciembre de 2009, los organizadores de Viña del Mar excluyeron de la competencia folclórica a la representación peruana, encabezada por la cantante Saywa. La razón, argumentaron, fue que en la edición 2010 del festival solo participarían los países del “Grupo Bicentenario”, es decir, los que cumplían 200 años de independencia. La molestia entre los artistas peruanos fue evidente y tildaron la decisión de “discriminatoria” y “antojadiza”.



4. UN ‘SALVAVIDAS’ NAUFRAGA

El actor David Hasselhoff —estrella de las series “El auto fantástico” y “Baywatch”— intentó vivir en carne propia la aventura de ser un cantante romántico. Llegó a la Quinta Vergara el 2001 para promocionar su disco “Magic Collection”, pero su actuación fue opaca, por no decir mala, pues demostró que de canto sabía muchísimo menos que de actuar. "The Hoff" nunca conectó con el público y cuando intentó hablar y cantar en español, bueno, naufragó.



5. PERUANA KILLARY PIFIADA POR EL ‘MONSTRUO’

Bueno, que un artista peruano sea pifiado por parte del público de la Quinta Vergara no es ninguna novedad. Pero los abucheos y silbidos a la cantante arequipeña Killari, quien nos representó en la competencia folclórica, se produjeron en un contexto especial: el fallo marítimo de la Corte de la Haya, que había favorecido al Perú. La cantante denunció algunas irregularidades por su bajo puntaje y al final fue eliminada del certamen.



6. TOCADITA CON FE

La banda norteamericana Faith No More parece vivir un romance eterno con el público chileno. Durante su presentación en la Quinta Vergara en 1991, el presentador Antonio Vodanovic le otorgó la Gaviota de Plata al grupo, a lo que Mike Patton, vocalista del grupo, no tuvo mejor idea que besar a Antonio y luego darle una palmadita en el derrier. El ‘monstruo’ celebró la atrevida humorada de Mike.



7. PRISIONEROS DE LA POLÉMICA

En el Festival de Viña del Mar del 2003, el ‘monstruo’ se rindió ante la actuación —brillante y polémica— del trío Los Prisioneros. Pese a la advertencia de los organizadores de no tocar temas controversiales, igual Jorge Gonzáles, Miguel tapia y Claudio Narea cambiaron algunas letras de sus canciones y arremetieron contra el entonces mandatario estadounidense George W. Bush, la Iglesia Católica y hasta contra los directivos de la estación televisiva. El público, en su mayoría, aprobó la actuación del grupo con ovaciones.



8. PERUANA-CHILENA TRIUNFADORA

La participación de Lucía Covarrubias en la competencia internacional del 2016 estuvo rodeada de polémica. Resulta que Lucía —quien había participado en el programa "Combate"— había nacido en el Perú. De madre peruana y padre chileno, ella decidió representar a Chile en el festival, llevándose a casa la Gaviota de Plata. Su participación resultó un canto de amistad y buena vecindad.



9. RAPHAEL SE QUEDÓ SIN DIENTE

Como parte de la celebración de sus 50 años de carrera musical, el llamado divo de Linares sufrió un percance en la mitad de su espectáculo cuando uno de sus dientes salió disparado de su boca. Raphael se percató del hecho pero, como todo un profesional y grande de la música, siguió deleitando al ‘monstruo’ y terminó brindando un show inolvidable.



10. XUXA RIDICULIZADA POR EL ‘MOUNSTRO’

Xuxa, la popular “reina de los bajitos”, aterrizó en la Quinta Vergara con la esperanza de hacer bailar y cantar con sus canciones más exitosas. Mientras cantaba su hit “Ilari-lari-é”, el público en lugar de cantar el coro “oh, oh, oh” le respondió con una frase grosera y que poco tenía que ver con el perfil infantil de su show. Al enterarse de lo que el público quería decir, Xuxa rompió en llanto y en compensación recibió la Gaviota de Plata, aunque luego la devolvió como forma de protesta. El ‘monstruo’ de Viña del Mar aprendió que con las animadoras infantiles no se juega.