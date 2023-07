A los 25 años y dejando atrás todo lo que había conseguido como guitarrista, compositor productor y director musical en Perú, Arturo Barrientos (Lima, 1958) enrumbó a Estados Unidos con una mochila repleta de sueños artísticos. Desde una pequeña habitación alquilada en Nueva York empezó a escribir sus primeros temas. Les impuso alma y musicalizó sus recuerdos junto a esa nostalgia propia del que extraña. Desde ese lugar, sus “Sueños” y “Fantasy” conspiraron para hacerse realidad. En 1986, luego de descartar una carrera como solista y unirse a Jorge Baglietto (Lima, 1958) dio vida a Autocontrol, agrupación peruanoestadounidense que después de doce años de ausencia, este 4 de agosto, regresa a escenarios peruanos.

“Siempre estuvo presente ese deseo de volver a juntarnos en una gira, de celebrar estos 36 años, pero nuestros tiempos no coincidían. Estábamos ocupados en las labores que cada uno realizamos por separado, hasta que, finalmente, se dio. Después de presentarnos en Lima, en el Teatro Leguía, estaremos el 11 de agosto en Arequipa y el 12 en Trujillo. Y hay un interés de los empresarios de continuar por otros países de América Latina, Europa y algunas ciudades de Estados Unidos”, comenta Barrientos.

“Autocontrol como tal, siempre está presente en nuestras almas y corazones. Prueba de eso es que cada vez que ensayamos o nos juntamos, hay una sinergia reconfortante con Arturo”, manifiesta Baglietto.

Arturo Barrientos y Jorge Baglietto en los inicios de Autocontrol . (Foto: archivo personal de Arturo Barrientos)

“Estamos entrenando como lo hace la selección peruana cada vez que le toca jugar un partido difícil. Estamos motivados y agradecidos por esta oportunidad de volver a nuestra patria”, añade Barrientos, emocionado.

En Estados Unidos, Arturo labora como productor musical y representante de Los Pakines, de La Fabri-k y de las gemelas de Double Dragon. Además de Autocontrol, formó la banda Vérttigo con su hijo Paul. En tanto, Jorge trabaja en las Naciones Unidas como consultor en recursos humanos.

El origen

En 1986, durante una visita a Canal 41 de la cadena Univisión, Barrientos conoció a la productora y compositora cubana Vilma Planas. A través de ella contactó a Baglietto, a quien le propuso ser la voz de Autocontrol.

“Al principio yo iba a ser el cantante de la banda, pero reconocí en Jorge una carrera hecha y un gran talento. Lo mío era ser productor, guitarrista y compositor. Cuando le propuse integrarse al grupo, aceptó gustoso. Entonces, unimos nuestros talentos, hicimos una alianza”, destaca.

Además de los dos artistas peruanos, Autocontrol tuvo entre sus filas a los norteamericanos: David Ray (teclado), John Cleveland Hughes (bajo), Michael Anthony (saxo) y Doug Conroy (batería).

Autocontrol en sus inicios. (Foto: archivo personal de Arturo Barrientos)

La primera presentación de Autocontrol fue en Perú, el 13 de febrero de 1988, en el Rock in Concert, en el Estadio Municipal de San Isidro. Fue un evento organizado por Radio Studio 92, Canal 9 y Pepsi Music.

“Arturo hizo una edición de esa presentación que hicimos como para 18 mil personas. Verlo es emocionante, teníamos muchos más cabellos y un dinamismo increíble (ríe). Y esa fuerza, ese fuego, nunca se apagó. Ver esas imágenes nos llena de satisfacción y orgullo”, señala Jorge.

Aquel fue el inicio de una serie de actividades promocionales de la banda, las cuales se extendieron durante dos años tanto en Estados Unidos, como en Perú y otros países de Sudamérica. En 1989 fueron invitados por Coca Cola y CBS de Colombia para los premios Rock y Pop en español. Un año después se presentaron en los Premios ACE de Nueva York donde fueron catalogados como: “La expresión más grande del rock en español en aquel momento”.

En 1988, “Sueños”, la primera producción discográfica de la banda bajo el sello de CBS Records, lideró los rankings radiales por más de 6 meses consecutivos. Los temas “Por tu amor”, “Fantasy”, “América ven a mí” y “Fiel a ti” fueron los más aclamados en aquel entonces.

Sin embargo, la importante actividad promocional que tenía la banda contrastaba con sus ingresos económicos, por lo que decidieron dar un paso al costado para recapitalizarse y luego volver con fuerza.

“Fuimos profetas en nuestra tierra, nuestros compatriotas nos apoyaban, pero cuando las regalías vinieron, la moneda peruana se devaluó de una manera increíble. No recuperamos la inversión. Lo que conseguimos no cubría ni la cuarta parte de lo que habíamos gastado. Sacamos préstamos del banco. La producción del álbum ‘Sueños’ nos costó casi 20 mil dólares. Lo financié con la tarjeta de crédito. Me tomó como 10 años pagarla. No reparamos en que era una época coyuntural económica que no nos venía bien. La parte económica no fue gratificante, pero ver a la gente seguirnos y disfrutar con nuestra música, fue sumamente valioso”, detalla Arturo.

Con la llegada del nuevo milenio, Autocontrol volvió a ingresar a los estudios de grabación para dar vida a “Y no estas”, un disco en memoria a Manuela Vásquez, madre de Arturo Barrientos. “Quise dedicarle ese disco a mi madrecita que falleció en 1997. Fue lanzado en Perú por Sony Music y en Estados Unidos por Universal Music”, destaca Arturo. “Y cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001, muchos se sintieron identificados con la pérdida. En ese momento el tema cobró notable relevancia”, agrega Jorge.

Doce años después de su último concierto en Lima, Arturo Barrientos y Jorge Baglietto vuelven a escenarios peruanos con toda su banda y más motivados que nunca. En su presentación del 4 de agosto en el Teatro Leguía estarán acompañados de las bandas peruanas Rio, Pedro Suárez Vértiz la Banda, E.G.O. e Implicados. Las entradas están disponibles en Quehay.pe.