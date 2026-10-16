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Resumen

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A sus 77 años, Gabino Pampini mantiene intacta su pasión por la música. El salsero panameño recuerda sus más de seis décadas de carrera, habla de su salud y del cariño que lo une al público peruano. (Foto: Joel Alonzo)
A sus 77 años, Gabino Pampini mantiene intacta su pasión por la música. El salsero panameño recuerda sus más de seis décadas de carrera, habla de su salud y del cariño que lo une al público peruano. (Foto: Joel Alonzo)
/ JOEL ALONZO
Por Sonia del Águila

Gabino Pampini tenía 17 años cuando subió por primera vez a un escenario. Llevaba un pantalón y una camisa prestados, además de un saco que le había facilitado un trompetista. Nunca había cantado con una orquesta y aquella noche debía reemplazar a su hermano, el bolerista Sócrates Lazo. Los abucheos del público lo llenaron de miedo, pero bastó que comenzara a cantar para que los silbidos dieran paso a los aplausos. Así, en la ciudad panameña de Colón, comenzó una carrera que supera las seis décadas y que, a sus 77 años, todavía tiene mucho por ofrecer.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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