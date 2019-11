La undécima edición del festival Vivo X el Rock, evento musical en el que participan más de 100 bandas que tocan en siete escenarios simultáneamente, se desarrolló este sábado.

A través de sus redes sociales, asistentes al evento compartieron imágenes del espectáculo que congregó a cerca de 20 mil personas en la Universidad San Marcos.

Fito Páez estuvo en el escenario principal del Vivo X el Rock. El cantante argentino, que también fue invitado a la final de la Copa Libertadores 2019, inició su presentación con el tema “El amor después del amor”. Le siguieron “11 y 6”, “Tu vida mi vida” y “Circo beat”.





La banda peruana Cuchillazo en el escenario.

El festival se inició a las 11 a.m. del sábado 23, para concluir a las 3:30 a.m. del domingo 24 de noviembre.

Entre las agrupaciones internacionales destacables están The Strokes y Slipknot como las estrellas indudables del festival. No se quedan atrás artistas extranjeros de gran renombre como Fito Páez, Bullet for My Valentine, Mago de Oz y The Rasmus.

También participarán bandas nacionales como Mar de Copas, Libido, Amen, Zen, Armonía 10, Camaguey y Los Shapis, entre otras.

Los destacables

La estrella del festival será indudablemente The Strokes. La banda neoyorquina de rock indie llega por primera vez a nuestro país para presentarse en el escenario Estelar B a partir de las 11:30 p.m. en un concierto que durará dos horas.

The Strokes estarán precedidos por la banda de heavy metal Slipknot. La agrupación liderada a Shawn Crahan traerá lo mejor de su repertorio por dos horas en el escenario Estelar A a partir de las 9:30 p.m.

Antes de los dos grandes actos los asistentes al Vivo X el Rock tendrán una multitud de conciertos a los cuales asistir.

Entre las 3:50 p.m. y las 4:50 p.m. será el turno de la banda de rock finlandesa The Rasmus en el Estelar B, mientras que entre las 3 p.m. y 3:50 p.m. tocarán en el Estelar A la banda de rock uruguaya Cuarteto de Nos.

Amantes del 'folk metal' tendrán a un concierto de lujo entre las 4:50 p.m. y 5:50 p.m. con la presentación de la banda española Mägo de Oz en el escenario Estelar A.

Mientras tanto Fito Páez se presentará en este mismo escenario a partir de las 7 p.m. Este será el segundo concierto del cantautor argentino, quien también abrirá la final de la Copa Libertadores 2019 que tendrá lugar en el estadio Monumental en Ate.

Entre las 8:10 p.m. y 9:30 p.m. ocupará el escenario Estelar B otra banda de rock indie: Interpol. La agrupación conformada por Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino tocará algunos de sus mejores éxitos como "All the Rage Back Home", "Slow Hands" y "Evil".

Entre los grupos destacables que se presentarán en el escenario Rock están Cementerio Club a las 11:40 a.m., 6 Voltios a las 7 p.m., Zen a las 9:30 p.m., Libido a las 10:10 p.m. y Mar de Copas culminando el espectáculo a las 3 a.m.

En el escenario fusión destacan Wendy Sulca a las 11:40 a.m., La Mente a las 7:40 p.m., Los Shapis a las 9 p.m., Tourista a las 9:40 p.m., Deyvis Orozco a la 1:10 a.m. y Armonía 10 a partir de la 1:50 a.m.

Vías bloqueadas

El festival Vivo X el Rock ocurre en uno de los sábados más ocupados en la historia de Lima en la que tendrán lugar nueve grandes eventos simultáneos, incluyendo la final de la Copa Libertadores 2019.

Esto significará el desplazamiento de 10 mil policías en distintos puntos de la capital, aunque la mayoría se concentrará en los alrededores del estadio Monumental.

En lo que respecta al evento que tendrá lugar en la Universidad de San Marcos, la Municipalidad de Lima informó que entre las 8 a.m. del sábado y las 3 a.m. del domingo se realizará una restricción vehicular en la calle Germán Amezaga, tramo de la avenida Óscar R. Benavides (antigua Colonial) hasta av. Universitaria.