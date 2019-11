La undécima edición del festival Vivo X el Rock recibió entre sus artistas internacionales al cantautor argentino Fito Páez, quien ofreció un intenso espectáculo durante su paso por Lima.

Subió al escenario cerca de las 7: 30 p.m. para interpretar temas como “El amor después del amor”, “Tu vida mi vida”, “Cirbo beat”, “11 y 6”, entre otros. Antes animó la final de la Copa Libertadores 2019 donde resultó ganador Flamengo tras darle vuelta al partido que venía ganando River Plate.

¡Y DALE ALEGRÍA ALEGRÍA MI CORAZÓN.... LA COPA #LibertadoresxFOX ES MI OBSESIÓN!



Comenzó el show previo a la primera Final Única de la historia de la CONMEBOL Libertadores. Sebastián Yatra, Fito Páez, Tini Stoessel y Anitta a cargo del espectaculo. pic.twitter.com/ijGTu2IN0K — FOX Sports Colombia (@FOXSportsCo) November 23, 2019

Además de Fito Páez, Bullet for My Valentine, Mago de Oz y The Rasmus figuran entre los invitados internacionales del festival. The Strokes y Slipknot encabezan este evento masivo.

Entre las bandas nacionales figuran: Mar de Copas, Libido, Amén, Zen, Armonía 10, Camaguey y Los Shapis, entre otras.