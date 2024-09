Otras ediciones de

Rock en Rio Rimac

Rock en Río Rímac II - 1986 Después del resonante inicio en 1985, el Rímac acogió nuevamente el festival en 1986, consolidando su reputación como un punto de encuentro crucial para la escena subterránea. Las bandas que participaron en esta edición incluyeron a Exodo, Narcosis, Zcuela Cerrada, Leusemia en formato de trío, Guerrilla Urbana, Del Pueblo, Seres Van, Eructo Maldonado, Masoko Tanga, Kranium, Feudales, Masacre, y Neonato.





Rock en Río Rímac III - 2013 Veintisiete años después del último festival, en diciembre de 2013, se celebró la tercera edición, marcando el resurgimiento de este evento icónico. El festival contó con la participación de 17 bandas abarcando una diversidad de géneros como gótico, new wave, indie, post-punk, hard rock, folk rock, punk rock, rock and roll, synth pop y electro. Este festival, denominado "El 3er Ataque del Rock Subterráneo", no solo rindió homenaje a las bandas de las ediciones anteriores sino que también incluyó grupos de la nueva ola subterránea y bandas de los 90