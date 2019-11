La final de la Copa Libertadores 2019 entre el Flamengo (Brasil) y Boca Juniors (Argentina) se realizará el próximo sábado 23 de noviembre; el mismo día que Lima será escenario de cuatro conciertos, entre los que destacan “Vivo x el Rock”, “Sebastián Yatra” y “Una noche de salsa 10”.

► Isabela Moner se lanza como cantante con videoclip inspirado en el Perú | VIDEO

Desde las 10 a.m. del sábado, alrededor de 100 artistas serán parte de la décimo primera edición de “Vivo x el Rock”. El megaevento se realizará en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tendrá como artistas especiales a The Strokes, Slipknot, Interpol, Bullet For My Valentine, Fito Paez. El show tiene previsto terminar a las 3:30 a.m. del domingo 24 de noviembre.

Esa misma noche, el cantante colombiano Sebastián Yatra realizará un concierto en el Plaza Arena de Surco, como parte de su “Yatra Yatra Tour”. El espectáculo iniciará a las 9 p.m.

Para los amantes de la salsa, el sábado 23 de noviembre también se llevará a cabo “Una noche de salsa 10″, que en esta nueva edición tendrá como artistas estelares a Willie Colón, El Gran Combo de Puerto Rico, Oscar D’León y la India. El concierto se realizará en el Estadio Nacional desde las 6 p.m.

El Teatro Municipal de Lima recibirá también el 23 de noviembre al cantante criollo Manuel Donayre, quien presentará su concierto “Con sabor y Donayre” en homenaje a sus 58 aniversario de vida artística. El concierto iniciará a las 8 p.m.