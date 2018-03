Vivo X el Rock: creador del festival responde ante las críticas al cartel del 2018

"Vivo X el Rock" reveló los nombres de los más de 70 artistas que conformarán su alineación en 2018. Las reacciones del público fueron masivas, en su mayoría críticas dirigidas a la variación del concepto de un festival que lleva el término 'rock' en el título, referencias a la disparidad de género en el cartel y muestras de decepción por la ausencia de artistas rumoreados.

Conversamos con César Ramos, productor y artífice de los festivales Vivo X el Rock, en medio de los preparativos finales para el concierto del ex Oasis Liam Gallagher, quien también llegó a Lima por una gestión suya.

César Ramos, en entrevista sobre la décima edición del festival Vivo X el Rock.





El festival se ha expandido con un modo más amplio de entender el rock, similar lo que ocurre en otros festivales internacionales que incluyen desde hip-hop, pop y fusión hasta electrónica, ¿a qué apunta el formato del Vivo X el Rock?

Es bueno que lo menciones porque apunta a eso. La gente me dice: "Ya debes cambiarle el nombre a 'Vivo X la Música'", pero te doy un ejemplo de lo que ocurre afuera. En el Rock in Río tienen fechas con Rihanna y Lady Gaga. Por allí pasaron artistas como Britney Spears y Backstreet Boys. Esto es porque en Brasil se hace desde hace mucho y han desarrollado una cultura al respecto y están más avanzados que nosotros en estos temas porque escuchan bandas más contemporáneas que aquí, donde se escucha más rock de las décadas ochenta y noventa. Pero a eso apuntamos con el Vivo X el Rock. Definitivamente el rock es un estilo de música pero también una actitud, y es con la que empezamos y hacemos el festival. No somos una gran empresa, venimos desde muy abajo y queremos que el nombre siga creciendo, expandiéndose y esto es algo necesario para llevarlo al objetivo final que es que sea un referente a nivel Latinoamérica como festival musical.

¿Cómo es que se deciden los 'line ups' del Vivo X el Rock?

Bueno, un poco en los pedidos del público. Pero no basta con eso. No basta simplemente con ver el nombre (de un artista) cincuenta veces en las redes, por esto también nos guiamos de la experiencia con shows antiguos o con venidas anteriores. Y, si el artista no ha venido antes, nos guiamos en precios y en la afluencia de su público en países similares al Perú. Nos guiamos de muchos factores. No es sentarnos a ver el Facebook y decir: "Ah, mira, están pidiendo a tal banda, tal y tal", y los contratamos. Hay que buscarlos y a eso hay que sumarle que nosotros podemos tener una idea del 'line up', pero a la hora de la hora de preguntar e insistir con las bandas, no necesariamente todas pueden en tu fecha, o no todas van a hacer gira latinoamericana en el mes que tú quieres hacer el festival. Es un tema bastante complejo, es bien largo, es bien engorroso, no es tan simple como se cree...

Coinciden muchos factores y circunstancias.

Estamos consiguiendo 70 bandas en dos semanas, es que no es tan simple, y eso creo que el público no lo entiende. Creo que el público dice: "Si venimos pidiendo esta banda, ¿por qué no nos lo traen?". No es tan simple como que yo llame a esta banda y venga, incluso me piden bandas que actualmente no están tocando, entonces ahí hay un tema que en verdad es bastante complicado, pero dentro de todo decidimos y optamos por las bandas que creemos que van a funcionar en el festival, que le van a sumar y a veces hay bandas se caen en el camino también, que aceptan y por 'n' motivos no pueden, nos ha pasado con bandas como Kasabian, como Tokio Hotel. No pueden y contra eso no podemos hacer mucho.

Kasabian y Tokio Hotel eran dos de las más voceadas en el festival, justamente...

Es que iban a estar en el festival, pero por 'x' motivos no van a poder, y lo mismo ocurrió con otras bandas. Nosotros tenemos que buscar reemplazos y buscar reemplazos no es tan sencillo, por eso se demoró el anuncio del 'line up', además de por el tema del local. Alquilar tampoco es sencillo, tienes que conseguir muchos permisos y demoran mucho tiempo, no es que lo solicite hoy y me lo dan la próxima semana, tienes que ir a explicar, exponer tu idea... ha sido realmente un gran esfuerzo. Este es el Vivo X el Rock más complicado de hacer, pero se está haciendo, lo estamos sacando adelante como sea, la idea es que el público pueda ir a disfrutar del festival, que sigamos creciendo.

¿Qué comentario u opinión final te merecen las críticas al 'line up' y su diversidad de estilos?

Los esperaba. No están acostumbrados aquí, no hay ningún festival que se haya hecho así en el Perú en el que haya un DJ como Alan Walker y a la vez un artista como Deftones, un The Offspring con un Drake Bell o un Porta, o un Kudai con Juanes o Enrique Bunbury. Esto se ve en muchos festivales. En México hay muchos parecidos en los que esto ya es pan de cada día, tienen artistas mucho más variados que los que están en Vivo X el Rock, pero entiendo yo que siempre el primero que lo va a hacer es el que va a recibir todas las críticas porque no están acostumbrados o no lo esperaban. Me dicen: "Nosotros esperábamos bandas como The Offspring, Deftones, Marilyn Manson, Paramore" y 'full' de esas bandas, como si esto fuera un festival europeo. No es tan simple hacerlo, en Europa y EE.UU. sí porque esas bandas giran ahí todo el tiempo, en cambio a Latinoamérica vienen cada dos, tres, cuatro años, entonces no es tan sencillo pero creo que con el tiempo se van a ir acostumbrando. Sé que habrán otros festivales que van a seguir esa línea y con el tiempo nos podremos equiparar un poco más a los festivales de afuera.

Otras de las impresiones hacen referencia a la disparidad de género y la reducida cuota femenina en el 'line up', ¿se plantea hacer algo?

Sí, noté eso, noté una crítica, no recuerdo donde lo vi pero fue en redes sociales sobre la cuota femenina. Nosotros no tenemos cuotas, empezando por ahí, no tenemos cuotas masculinas o femeninas o de nada. Ejemplo: si todas mis bandas o las bandas que pueden, por ejemplo, Paramore, que es una banda que tal vez en una próxima edición pueda estar en el Vivo X el Rock, o Cranberries y Garbage, que ya estuvieron... yo no estoy pensando: "Ya tengo mi cuota femenina de 3 o 4 grupos femeninos, me faltan cinco grupos más para cumplir mi cuota". No trabajamos de esa forma. Tampoco es que ponga una banda de hombres y diga: "Oye, ya tengo muchas bandas de hombres". No se puede trabajar así, y menos en un festival como este. Si fuera así, no habría terminado el 'line up' hasta ahora.

¿Y en cuanto a la escena nacional?

En cuanto a la escena nacional es lo mismo, lo que pasa es que yo me guío por el trabajo que van haciendo las bandas, hay muchas bandas que están haciendo un gran trabajo entre hombres y mujeres. Cuando tú ves toda la gama de bandas nacionales, sin catalogar si te van a vender entradas o no, hay muchas más bandas de hombres que de mujeres, eso es algo definitivo. Pero, por ejemplo, en esta edición están La Lá y Alejandro y Maria Laura, pero yo no he puesto a estas bandas por cumplir ninguna cuota femenina, sino por el profesionalismo y el trabajo que han venido teniendo. Creo que decir esto de la "cuota femenina" sería desmerecer su trabajo porque no los estoy poniendo por cuestión de género, sino por su gran trabajo. Sobre todo voy a resaltar el tema de La Lá, que me sorprende por su gran trabajo y la promoción que está haciendo, por su música y las excelentes críticas a su disco. Por eso es que está en el festival.