Vivo x el Rock 2019: Slipknot regresa al Perú para el festival musical

La banda de metal alternativo Slipknot se presentará en el festival Vivo x el Rock 2019 que tendrá lugar en la Universidad San Marcos el 23 de noviembre, confirmaron los organizadores del evento.

La conocida agrupación de Iowa se une así a los neoyorquinos The Strokes como parte del cartel de los grupos que aparecerán en la undécima edición del festival de música.

Slipknot viene a nuestro país tras tres años de ausencia para promocionar su disco "We Are Not Your Kind", que saldrá el 9 de agosto, y para repasar algunos de sus más grandes éxitos como "Duality", "Psychosocial", "Before I Forget" y "Wait and Bleed".

Desde su comienzos en 1995 Slipknot se ha destacado por su agresivo estilo musical y sus shows energéticos llenos de luces, fuego y escenografía especial. Los nueve integrantes también resaltan por su distintivas máscaras, que cambian dependiendo la temática del disco.

La edición 2019 del festival Vivo x el Rock será la versión más grande de este evento con cuatro escenarios repartidos entre el estadio de la Universidad San Marcos, la explanada y el campo anexo al centro de estudios. Además de los conciertos se contará con áreas de descanso, así como food trucks, bares y otros servicios para los asistentes.

Las entradas para el concierto están disponibles a S/.225 en los módulos de Teleticket ubicados en Wong y Metro, aunque usuarios de Interbank podrán recibir un descuento adicional de 25%.